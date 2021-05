Ronaldo : “C’est excitant de voir des joueurs comme Mbappé”

Avec Lionel Messi, Cristiano Ronaldo (36 ans) a dominé le football mondial sur ces quinze dernières années. Le Portugais et l’Argentin sont plus proches de la fin de leurs carrières que de leurs débuts dans le football. Les deux joueurs voient plusieurs jeunes joueurs émergés comme Kylian Mbappé et Erling Haaland. Au moment de sa présentation comme ambassadeur de Livescore, l’international portugais a mis en garde la nouvelle génération. “C’est difficile de citer un joueur et de dire qu’il sera le meilleur. Mais je pense que c’est excitant de voir cette nouvelle génération de joueurs comme Erling Haaland et Kylian Mbappé qui arrivent. Certains joueurs peuvent faire une ou deux bonnes saisons, mais les vrais grands joueurs sont ceux qui continuent à le faire saison après saison, et ce n’est pas facile. Cela demande beaucoup de travail et d’implication.”