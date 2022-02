À seulement 23 ans, Kylian Mbappé est déjà l’un des meilleurs joueurs du monde. L’attaquant réalise des performances de grande classe depuis plusieurs mois voire année. Cette saison, il porte le PSG. Comme on a pu le voir hier contre Nice, il y a un PSG avec lui et un sans lui. L’international français impressionne beaucoup de monde mais également les légendes du football. Ronaldo a une nouvelle fois encensé le numéro 7 parisien.

« Mbappé ? Il est très fort, il a cette vitesse et ce sang-froid devant le but qui le conduiront à être le numéro un. Et j’ai lu la nouvelle selon laquelle il allait venir au Real Madrid et qu’il allait être payé 50 millions par an… On s’est trompé de génération ! (rires). Mais l’industrie du football se développe tellement qu’il est normal que les stars gagnent de plus en plus d’argent, explique le Brésilien dans une interview accordée au Twitch de Christian Vieri, Bobo TV. Si c’est comme ça aujourd’hui, c’est aussi parce qu’il y avait des joueurs qui les ont inspirés, comme nous l’avons fait.«

Ronaldo qui a également évoqué son compatriote, Neymar. « J’espère qu’il pourra gagner la Coupe du monde. En termes de chiffres, il m’a surpassé, ainsi que Zico et Romario, et il est maintenant à cinq buts de surpasser Pelé. Je l’aime beaucoup. Peut-être que certaines personnes le critiquent à cause de sa vie privée et parce qu’il a peu de récompenses individuelles. »

La légende auriverde qui a enfin louangé Lionel Messi. « Il est extraordinaire, il a la puissance, la vitesse et la force physique. Il a faim de buts, puis il fait ce qu’il faut en dehors des terrains comme tous les joueurs de cette génération, contrairement à nous. Dites-vous que si nous avions eu la tête de Messi et de Ronaldo, nous aurions pu marquer deux fois plus de buts.«