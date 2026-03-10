Rosenior : « Ça va vraiment être un challenge techniquement et tactiquement »

Demain soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG affronte Chelsea en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. À la veille de cette rencontre, Liam Rosenior s’est présenté en conférence de presse.

Le PSG et Chelsea s’affrontent en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Demain soir, la manche aller se déroule au Parc des Princes. Comme c’est de coutume avant chaque match de Ligue des champions, les coachs et un joueur de chaque équipe se présentent en conférence de presse. Cet après-midi, Luis Enrique et Bradley Barcola se sont présentés devant les journalistes. Ce mardi soir, c’est Liam Rosenior qui a répondu aux questions des journalistes dans l’auditorium du Parc des Princes.

La finale de la Coupe du monde des clubs

« J’étais dans mon salon à Derby. Le match se jouait tard. C’était une superbe rencontre, avec deux équipes fantastiques. Les gars ont livré une performance exceptionnelle ce jour-là. Mais ça n’a pas vraiment d’importance pour demain. »

Les critiques sur le jeu du PSG

« Quand tu as du succès, les gens veulent te faire chuter. C’est normal, c’est le cycle naturel de la vie. De même, quand des clubs de haut niveau rencontrent des difficultés, ils se font critiquer. Moi ce que je peux dire, que le PSG reste une équipe de classe mondiale, tout comme son manager. »

Le PSG

« Je pense que le PSG a été très bon l’an passé, tellement fort. J’en ai été témoin. J’étais en admiration et quand on a ce genre de succès, les gens veulent vous descendre, ça s’est passé aussi à Chelsea. Je ne veux pas parler des différences, mais en termes de qualité, ils ont une qualité internationale, en termes de coaching de joueurs ça va vraiment être un challenge techniquement et tactiquement. Il faut qu’on se rappelle que c’est un aller-retour. »

Le huitième de finale aller au Parc

« Ce sera un défi très difficile d’un point de vue tactique, technique et physique, même si, nous aussi, on a des joueurs de classe mondiale. Quand je suis arrivé à Chelsea, j’avais dit que j’étais une personne assez sûre d’elle-même. Et bien, deux mois plus tard, j’ai encore plus de confiance en moi, parce que je connais mieux mes joueurs, et eux me connaissent mieux également. C’est un groupe avec lequel j’adore travailler, notamment parce qu’il est jeune. Par exemple, la personne qui est assise à côté de moi (Malo Gusto) n’a que 22 ans, pourtant il est sur le point de disputer une Coupe du monde avec la France, un des meilleures nations. Et j’ai 20, 22 joueurs comme lui avec lesquels je travaille au quotidien, dont j’apprécie le talent ballon au pied, mais aussi le caractère : ils sont humbles et ils veulent s’améliorer. »

« Demain, le contexte sera totalement différent »

L’ancien coach de Strasbourg était accompagné de Malo Gusto. Le latéral français a aussi évoqué la finale de la Coupe du monde des clubs remportée par Chelsea contre le PSG. « Demain, le contexte sera totalement différent. C’est la Ligue des champions, et c’est un tout autre niveau. Nous les avons battus lors de la Coupe du monde des clubs, mais je ne pense pas que ce sera facile. Nous devrons montrer notre meilleur niveau et toute notre qualité. » L’international français a aussi été questionné sur le fait que Chelsea jouera un match entre les deux huitièmes de finale alors que le PSG a vu sa rencontre contre Nantes reportée. « On n’y pense pas vraiment. On sait simplement que c’est une période intense pour nous avec des matchs importants qui arrivent. Il faut juste être prêts, c’est pour ça qu’on est là à Chelsea. »