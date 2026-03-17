Liam Rosenior

Rosenior : « Je veux m’assurer que mon équipe soit prête à tout donner contre le PSG »

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas17 mars 2026

Ce mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG se déplace à Londres pour y défier Chelsea en huitièmes de finale retour de la Ligue des champions. Liam Rosenior veut voir son équipe tout donner contre le PSG.

La semaine dernière, le PSG s’est largement imposé en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions contre Chelsea (5-2). Ce mardi soir, le club de la capitale voudra terminer le travail sur la pelouse de Stamford Bridge. Avec trois buts de retard, les Blues devront réaliser un exploit s’ils veulent poursuivre l’aventure en Ligue des champions. Présent en conférence de presse d’avant-match, Liam Rosenior, le coach de Chelsea, veut voir son équipe tout tenter contre le PSG.

Chelsea / PSG – Les compositions probables selon la presse
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« Nous ne pouvons pas nous permettre de commettre des erreurs »

« Si l’on considère le match en lui-même et non le score final, nous avons été punis par d’excellents joueurs à cause de nos propres erreurs. Ces moments-là nous ont déjà coûté la victoire. Demain, nous ne pouvons pas nous permettre de commettre des erreursLe PSG est champion d’Europe pour une bonne raisonJe veux m’assurer que mon équipe soit prête à tout donner contre le PSG. Si l’on regarde le match aller, les buts n’avaient rien à voir avec notre style de jeu et notre pressing. C’est ce pressing qui nous a permis de construire notre jeu. Plus nous aurons l’occasion de nous y entraîner, meilleurs nous serons. » Présent à ses côtés, Joao Pedro croit en une remontée, prenant exemple sur la finale de la Coupe du monde des clubs. « On croit pouvoir renverser la situationJe pense que cette semaine a été difficile. Nous connaissons nos points forts, et nous continuons d’y croire, car nous l’avons déjà prouvé en nous imposant 3-0 au Mondial des clubs. L’équipe y croit, l’entraîneur y croit, et les supporters devraient aussi. »

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas17 mars 2026

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