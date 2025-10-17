Rosenior (Strasbourg) : « Pour nous, le PSG est un modèle »

Ce vendredi soir (20h45 sur Ligue 1+), le PSG accueille le RC Strasbourg pour lancer son marathon de matchs jusqu’à la prochaine trêve internationale.

Le PSG fait son retour à la compétition. Pour débuter un nouveau marathon de matchs (7 rencontres programmées en 24 jours), le leader du championnat accueille ce vendredi (20h45 sur Ligue 1+) le RC Strasbourg en ouverture de la 8e journée de Ligue 1. Une affiche au sommet entre le leader et le troisième du championnat, seulement séparés d’un point au classement.

« J’ai un immense respect pour Luis Enrique »

Et avant cette rencontre, le coach du RCSA, Liam Rosenior, s’est présenté en conférence de presse. Il a notamment été questionné sur la capacité de son équipe à venir à bout du PSG au Parc des Princes, ce qui serait une première dans l’histoire du club alsacien : « Je dis à mes joueurs qu’ils peuvent gagner n’importe quel match, quel que soit l’adversaire. Si on n’y croit pas, on perd à coup sûr. Je veux donc que mon équipe y croie. Je sais et mes joueurs aussi que le Racing n’a jamais gagné à Paris. Mais je ne pense pas qu’ils aient besoin d’une source de motivation supplémentaire pour ce match (…) Pour moi, la motivation, c’est de jouer du mieux possible, de savourer cette expérience, de montrer qui on est et d’essayer de gagner un match contre, ce qui est pour moi, la meilleure équipe du monde. »

En forme depuis le début de saison avec une troisième place, à un point du leader parisien, l’entraîneur anglais avoue s’inspirer de l’équipe de Luis Enrique pour son style de jeu : « Je montre à mes joueurs des vidéos du PSG, mais aussi de Manchester City, de Chelsea, d’Arsenal, du Bayern. Pour devenir le meilleur, il faut observer les meilleurs, voir comment ils se comportent, comment ils jouent. Pour nous, le PSG est un modèle. Leur approche du jeu est similaire à la nôtre, le regard sur le foot et le style de jeu aussi, même si je suis anglais. J’ai un immense respect pour ces équipes, j’ai un immense respect pour Luis Enrique. Donc si les gens pensent que notre style d’équipe est similaire à celui du PSG, je prends ça comme le compliment ultime. Après il y a aussi beaucoup de différences. Nous ne sommes pas exactement pareils, Nous devons simplement continuer à nous améliorer, rester consistant pour être la meilleure équipe possible. »