Rothen : “Ce qui me rassure, c’est la forme de Mbappé”

Jérôme Rothen, milieu de terrain du PSG (2004-2010) devenu consultant RMC Sport, est en première ligne pour analyser les aventures européennes du club francilien. Il a commenté l’aller à Munich, il en fera autant ce soir (21h). Et il voit le PSG avec un petit avantage. “Oui, vu le résultat du match aller, Paris est favori. Après, on l’a vu, il peut y avoir pas mal d’occasions pour le Bayern, mais on peut envisager que Paris s’en crée aussi. Ce qui me rassure, c’est la forme de Kylian Mbappé, qui arrive au bon moment. Et, défensivement, je ne vois pas comment le Bayern pourra rectifier le tir. S’ils rectifient le tir, ils vont jouer contre nature, commente Jérôme Rothen dans Le Parisien. Paris a un ascendant psychologique.” une approche qui reste à confirmer.