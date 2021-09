Rothen : « Déçu par le manque d’investissement du PSG »

Le PSG a débuté sa campagne européenne par un match nul sur la pelouse de Bruges (1-1). Malgré l’ouverture du score, les Parisiens ont été en difficulté face à une voyante équipe belge qui a profité des largesses dans la défense pour se procurer pas mal d’occasions. Jérôme Rothen s’est dit déçu du manque d’investissement des Rouge & Bleu lors de cette rencontre.

« Je suis déçu, forcément, on s’attend toujours à des matches spectaculaires, encore plus quand on voit les individualités sur le terrain. Je suis déçu par le manque de maîtrise, déçu aussi par le manque d’investissement, car les Parisiens se sont fait manger dans tous les compartiments du jeu, observe l’ancien Parisien pour RMC Sport. On a senti une équipe qui arrivait à Bruges dans le confort, en se disant ‘avec nos trois stars devant on va gagner le match’. Le PSG n’a jamais réussi à reprendre le dessus. Quand vous perdez autant de duels, que vous courrez beaucoup moins que l’adversaire, et que vous subissez pas mal d’offensives de Bruges, c’est qu’il y a un problème. Un problème dans la tête, un problème physique aussi, car je pense que le PSG n’est pas prêt aujourd’hui à lutter avec beaucoup d’équipes en Ligue des champions. En faisant si peu d’efforts, je ne vois pas comment cette équipe peut devenir l’une des meilleures en Europe.«