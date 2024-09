Le PSG s’est imposé dans les derniers instants du match contre Gérone en Ligue des Champions (1-0) mais le fait du match était ailleurs.

Que ce fût dur… mais c’est passé ! En ouverture de la phase de poules de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain accueillait Gérone au Parc des Princes. Après un match tendu et dominé, les Rouge & Bleu ont trouvé la faille dans les ultimes minutes de la rencontre grâce à un bon débordement de Nuno Mendes et une énorme bourde de Gazzaniga (1-0). Parmi les faits majeurs du match, on retrouve un face à face manqué d’Ousmane Dembele. Peu après le début de la deuxième mi-temps, Randal Kolo Muani lançait en profondeur son coéquipier en équipe de France, qui a complètement manqué son duel face au portier adverse. Une action qui a suscité l’incompréhension chez les supporters mais aussi les observateurs dont Jérôme Rothen.

« Si tu comptes sur Dembele pour être décisif, franchement on est mort ! »

Présent dans l’émission l’After Foot, l’ancien joueur du PSG, et consultant pour RMC Sport, est longuement revenu sur le loupé d’Ousmane Dembele et met aussi en doute ses qualités de finisseur.

« Le problème de Dembélé, c’est que lorsqu’il prend le ballon il sait ce qu’il va faire, vu qu’il fait la même chose. Là, quand il part au but, il se dit : ‘Tiens, je pars seul au but parce que je vais trop vite… Je ne regarde même pas mes coéquipiers, parce que je ne les ai pas vu’. Le problème c’est que son contrôle n’est pas bon, il doit couper la course du défenseur pour l’empêcher de revenir, s’excentrer un petit peu pour la glisser à Barcola qui est tout seul. Mais là c’est trop lui demander. C’est à l’image de ses coups de pied arrêtés. […] Pourquoi est-ce qu’il tire tous les coups de pied arrêtés. Je vais être gentil, il y en a 1 sur 4 qui arrive ! Sinon, les autres ne se lèvent pas à 1 mètre. C’est juste de la concentration… Ce n’est pas possible. […] Le problème c’est que le PSG est dépendant de ces joueurs là surtout lorsque tu joues avec un faux 9. […] Si tu comptes sur Dembele pour qu’il soit décisif et mette 15 buts dans la saison, franchement on est mort ! »