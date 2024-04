Rothen encense Enrique, « dans sa gestion, il est incroyable »

Arrivé l’été dernier au PSG, Luis Enrique semble avoir fait l’unanimité au sein du club de la capitale. Jérôme Rothen n’a pas tari d’éloge sur le technicien espagnol.

Après une saison délicate sous Christophe Galtier, le PSG a décidé d’engager Luis Enrique au poste d’entraîneur. Un choix qui semble payant à l’approche du sprint final de l’exercice 2023-2024. Vainqueur du Trophée des champions, il est tout proche de s’offrir la Ligue 1 alors qu’il est encore en course en Coupe de France, finale le 25 mai contre Lyon, et en demi-finale de la Ligue des champions contre le Borussia Dortmund. Son management parait apprécié de tous au sein du PSG et le club de la capitale a enfin retrouvé un jeu plaisant sur le terrain. Dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC, Jérôme Rothen a fait son mea-culpa et a encensé le coach espagnol, notamment pour son management.

« Quand je vois ce que dégage l’équipe, elle m’a très souvent impressionné »

« Oui, j’ai pu dire que je ne comprenais pas son turn-over, ce qu’il voulait mettre en place. Il s’est trompé par moments. Mais tous les détracteurs de Luis Enrique, les anti-Luis Enrique, même les résultats, ils mettaient ça de côté… Alors que l’essence du football et d’un sport de compétition, c’est avant tout d’avoir les résultats pour construire quelque chose. Ce que je vois, c’est que fin avril, toutes les compétitions sont encore jouables. Certaines sont déjà gagnées, le championnat c’est peut-être dans deux jours. La Coupe de France, c’est peut-être fin mai, ils ont gagné le Trophée des champions et ils sont en demi-finale de Ligue des champions. Quand je vois ce que dégage l’équipe, mis à part le match aller contre Barcelone, elle m’a très souvent impressionné. À commencer par le match d’hier soir, dans la continuité du match à Barcelone. La première mi-temps est incroyable. Dans sa gestion, il est incroyable, pourtant on pouvait avoir des doutes sur le fait de faire souffler certains. Il y a une totale adhésion des joueurs. Et moi, ce que je vois, c’est que les joueurs l’aiment. Tous, unanimement, te disent que c’est un excellent entraîneur. »