Proche du précipice après sa défaite en Ligue des champions face au Bayern Munich, le projet du PSG est fortement critiqué depuis par les médias et observateurs.

Le PSG est au centre des critiques ce mercredi. Après une énième défaite en Ligue des champions, face au Bayern Munich (1-0) ce mardi soir, les joueurs de Luis Enrique se compliquent la tâche pour une qualification pour les barrages de la compétition. Hors des places qualificatives (26e), les Parisiens n’auront pas le droit à l’erreur face au RB Salzbourg le 10 décembre prochain. Au lendemain de ce nouveau revers, les critiques fusent sur le PSG et son projet.

À lire aussi : LdC – Daniel Riolo dézingue le projet du PSG après la défaite face au Bayern Munich

« Si jamais le PSG venait à ne pas se qualifier, il faudra se servir de cette claque reçue et ne pas tout remettre en question »

Mais dans son émission « Rothen s’enflamme » sur RMC Sport, l’ancien Parisien – Jérôme Rothen – n’a pas voulu tirer la sonnette d’alarme et donne sa chance à ce projet : « Une élimination rapide est-ce si grave ? Sur le moment, oui. Ça peut être vu comme une catastrophe mais ça dépend comment tu te places. Sur la saison, quand tu vois le budget du PSG et son historique en Ligue des champions, c’est une grosse claque reçue si tu ne te qualifies pas pour les 16es de finale. Ça, c’est une certitude. Mais, il reste encore trois matches et ils peuvent se qualifier. Ils l’ont bien fait l’année dernière sur un miracle et derrière ça leur a ouvert les portes vers les demi-finales de Ligue des champions. Je ne suis pas dans la catastrophe. Si jamais le PSG venait à ne pas se qualifier, il faudra se servir de cette claque reçue et ne pas tout remettre en question avec cette jeunesse et des ajustements à faire. Il ne faut pas remettre en cause le projet. Mais il faudra se poser les bonnes questions (…) Bien sûr, j’imagine le propriétaire du club, qui paye très cher certains joueurs, quand il voit l’attaque de son équipe hier, vous croyez qu’il est satisfait ? Tu ne remets pas en cause le projet parce qu’il a été mis en place il y a un an et demi. »