Warren Zaïre-Emery a réalisé un match XXL contre l’AC Milan (3-0). Jérôme Rothen ne comprend pas que certains émettent encore des réserves sur le titi du PSG.

À seulement 17 ans, Warren Zaïre-Emery est un titulaire indiscutable au sein du milieu de terrain du PSG. Le titi parisien réalise une très belle saison, avec en point d’orgue sa très grande prestation conte l’AC Milan (3-0) mercredi soir, ponctuée par deux passes décisives. Jérôme Rothen est sous le charme de Warren Zaïre-Emery, que l’on dit proche de rejoindre l’équipe de France A. L’ancien joueur du club de la capitale a expliqué ne pas comprendre les gens qui ne sont pas sous le charme du numéro 33 du PSG.

A voir aussi : LDC : Warren Zaïre-Emery dans l’équipe de la semaine de l’UEFA

« On ne va pas parler d’âge pour Zaïre-Emery »

« Je ne comprends pas ceux qui n’arrivent pas à s’enflammer pour Warren Zaïre-Emery. Oui, il sera critiqué s’il est critiquable. Mais pour l’instant, on est dans une période euphorique. Pourquoi, parce qu’il a 17 ans, on devrait freiner notre enthousiasme ?« , lance l’ancien parisien dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC. On ne va pas parler d’âge pour Zaïre-Emery. Je vois juste les performances avec le PSG, parce qu’il est devenu un titulaire indiscutable depuis la prise en main de Luis Enrique. Ce n’est pas un hasard, Enrique a beaucoup d’expérience, il en a vu des grands joueurs, à s’en occuper, à les faire progresser. Il joue tous les matchs, il fait preuve d’une grande régularité même quand le PSG ne va pas bien, on n’a l’impression qu’il n’y a que Zaïre-Emery comme à Newcastle qui sort du lot. Ça montre le poids qu’il a dans cette équipe, la confiance qu’il a en lui, la personnalité, le fait de mettre en avant ce maillot du PSG parce qu’on sent beaucoup de fierté. On le voit dans la communion avec les supporters. Ça ne masque personne. Il ne faut pas être aveugle avec ça. On a tellement souffert avec cette image du PSG dégradée à cause de certains qui ne s’identifient pas du tout au PSG. Lui, c’est un Titi parisien, et qui est excellent sur le terrain. […]Automatiquement, quand je le vois faire des matchs comme il a fait hier, oui j’ai envie de m’enflammer. Oui, j’ai envie qu’il nous fasse vibrer.«