Rothen : « J’ai envie que le PSG en mette une bonne à Messi »

Pour son huitième de finale de Coupe du monde des clubs, le PSG affrontera l’Inter Miami de Lionel Messi. Des retrouvailles entre l’Argentin et le club parisien.

Après une aventure compliquée au PSG (2021-2023), Lionel Messi a décidé de rejoindre la MLS et l’Inter Miami à l’été 2023. Si l’Argentin pensait en avoir fini avec les Rouge & Bleu, cette nouvelle édition de la Coupe du monde des clubs va mettre les champions d’Europe sur la route de l’octuple Ballon d’or en huitième de finale de la compétition.

« C’est la meilleur façon pour le PSG de montrer à Lionel Messi que le club a grandi »

Sur les ondes de RMC Sport, Jérôme Rothen est impatient de voir le PSG mettre une correction à l’ancien Parisien après ses critiques acerbes sur son passage chez les Rouge & Bleu. « Une revanche, je ne sais pas comment tu peux l’appeler, mais que l’histoire est belle. Il pensait finir loin du Paris Saint-Germain et pour la première édition de la nouvelle Coupe du monde des clubs tu retrouves le PSG champion d’Europe. C’est la meilleur façon pour le PSG de montrer à Lionel Messi que le club a grandi depuis son départ. Aujourd’hui, il y a une vraie ossature, un vrai collectif et une équipe qui ressemble à quelque chose et respecte ses supporters et le club. Rien que pour ça, j’ai envie que le PSG en mette un bonne à Leo Messi et l’Inter Miami », a déclaré l’ancien Parisien dans son émission Rothen s’enflamme. « Tout le monde est critiquable et d’autant plus quand tu t’es foutu de la gueule du monde au PSG pendant deux ans alors que c’est le club qui t’avait sauvé. Il n’y avait aucun club en Europe qui lui permettait de toucher autant et de rester au très haut niveau pour gagner la Coupe du monde. On avait compris qu’il était venu à Paris pour ça, mais pourquoi derrière il se plaint (…) Il a tellement été courageux qu’il a dû aller aux Etats-Unis pour démonter le PSG et la France. Il a du génie ce mec-là et un talent incroyable mais l’investissement était bien insuffisant au PSG. »

