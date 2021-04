Rothen : “Je ne reproche pas son interview à Mbappé”

Depuis sa prise de parole pour RTL et M6 durant laquelle il a expliqué être lassé par les critiques qui tombent très régulièrement sur lui, Kylian Mbappé est le centre d’intérêt de tous les médias. Jérôme Rothen a profité de son émission sur RMC – Rothen Régale – pour inviter le numéro 7 parisien à venir s’exprimer dans son émission. Il a aussi analysé sa sortie médiatique.

“Je pense que Kylian Mbappé doit être plus clair. Franchement, quand tu t’appelles Kylian Mbappé, dès que tu ouvres la bouche, tu sais que tout va être analysé, lance Rothen sur les ondes. Aujourd’hui, il peut être clair et il l’a été. C’est pour ça que je ne lui reproche pas son interview parce qu’elle était assez claire. Il a exprimé un mal-être, c’est un humain, et je peux comprendre son mal-être. Tout s’explique. Ça fait quatre ans qu’il est au PSG, il prend des critiques, et il a peut-être envie d’aller à l’étranger parce que tout est beau et nouveau là-bas et peut-être que ce sera mieux. Il y aura un décalage avec la presse, les critiques il les prendra différemment.“