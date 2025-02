Rothen : « Je ne vois pas le PSG favori en Ligue des champions »

Le PSG réalise un très bon début d’année 2025. Pour Eric Roy, il fait partie des cinq favoris à la victoire finale en Ligue des champions. Jérôme Rothen est moins catégorique.

En barrage aller de la Ligue des champions, le PSG s’est largement imposé contre Brest (0-3). Mercredi soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG reçoit – au Parc des Princes – les Brestois pour finir le travail. À l’issue du succès parisien sur la pelouse du stade du Roudourou, Eric Roy, le coach des Bretons, s’est montré dithyrambique envers le PSG, estimant qu’il faisait partie des cinq favoris à la victoire finale en Ligue des champions. Si Jérôme Rothen souligne la bonne saison du club de la capitale et le bon travail de Luis Enrique, il estime que d’autres clubs sont supérieurs au PSG lors de cet exercice 2024-2025.

« Il y a un ou deux favoris, dont le Real Madrid et Liverpool »

« Ce qui a changé, c’est que le PSG fait désormais preuve d’une grande efficacité. Et quand tu es efficace dans les deux surfaces, ça devient plus facile de gagner les matchs. Ça donne de la confiance à cette équipe. Le PSG fait une grande saison. Ils ont eu des matchs compliqués en Ligue des champions, mais il y a certainement eu une prise de confiance. Les joueurs se sont remis au travail. La vérité, c’est que Luis Enrique effectue un travail remarquable. Ses joueurs n’ont pas le droit au faux-pas, il n’y a pas de passe-droit. Ça permet à cette équipe de dégager une force collective. Ils sont capables d’écraser des adversaires, salue l’ancien joueur du PSG dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC. Mais je ne vois pas Paris favori. Il y a un ou deux favoris, dont le Real Madrid, le tenant du titre, et Liverpool, qui écrase tout dans le meilleur championnat au monde. Liverpool dégage une force collective, une intensité physique. Pour Paris, j’ai un petit point d’interrogation sur la faculté à rivaliser avec ce genre d’équipe, mais j’espère me tromper. »