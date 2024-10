Depuis quelques jours, la méthode de Luis Enrique au PSG est vivement critiquée par les médias. Mais pour Jérôme Rothen, certains jeunes ont besoin d’évoluer dans ce cadre pour progresser.

Luis Enrique vit-il ses premiers moments du turbulences au PSG ? Pointé du doigt pour sa méthode jugée trop rigide avec ses joueurs, le technicien espagnol est également sous les feux des critiques depuis la défaite face à Arsenal (2-0) en Ligue des champions puis le match nul contre l’OGC Nice (1-1) en Ligue 1 quelques jours plus tard. Ainsi, sa méthode de management est jugée trop dure par les médias et certains observateurs de football.

« Ces jeunes ont besoin de ce cadre »

Mais aux yeux de Jérôme Rothen, les joueurs du PSG ne sont pas bridés par Luis Enrique. Il estime même que certains jeunes ont besoin d’avoir un cadre bien défini pour poursuivre leur développement, comme il l’a expliqué dans son émission Rothen s’enflamme, sur les ondes de RMC Sport. « Je veux bien que tous les détracteurs de Luis Enrique nous disent qu’il a une personnalité pas facile, qu’il soit arrogant et que les joueurs n’en peuvent plus. Mais moi, je n’ai pas vu un joueur sortir du bois pour l’instant. Alors oui, parfois, il y a des signes qui ne trompent pas avec de la frustration et de l’énervement parce que ça met du temps à arriver et que ça reste des jeunes joueurs. Dans un certain cadre, ces jeunes joueurs peuvent se développer et certains ont besoin d’avoir ce cadre-là pour vraiment progresser. »

Et l’ancien Parisien prend pour exemple les progressions de Bradley Barcola, Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi. « Vu que cet effectif est jeune, et il l’a voulu, ces jeunes-là ont besoin de ce cadre. Quand je vois le cadre qu’il laisse à Barcola et Dembélé, je n’ai pas l’impression qu’il les bride. Ces joueurs-là ne sont pas bridés aujourd’hui. Barcola n’avait pas de référence avant, il se développe au PSG. Il a grandi au PSG et il est devenu international avec Luis Enrique. Moi, je trouve qu’il n’est pas bridé. Pour revenir à Dembélé, c’est le fruit de sa carrière. Il était déjà sur courant alternatif même à Rennes et Dortmund. Barcelone était bien content de s’en séparer. J’ai l’impression que par rapport à certains profils, il ne les bride pas. Il y aussi du positif et pas que du négatif avec Luis Enrique au PSG. Le côté droit Hakimi-Dembélé, on est tous d’accord pour dire que c’est de la dynamite. Il se passe toujours des choses. Est-ce que vous trouvez qu’Hakimi est bridé ? Moi, pas du tout. Il se retrouve même comme numéro 9 très souvent. Vu que ce sont des jeunes joueurs, la plupart ont besoin d’avoir un cadre bien précise pour peut-être se développer. »