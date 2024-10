Rothen : « La deuxième mi-temps du PSG est cohérente »

Hier soir, le PSG s’est incliné contre Arsenal (2-0) en Ligue des champions. Même si le club de la capitale a été en difficulté hier, Jérôme Rothen estime qu’il ne faut pas tout remettre en question.

Pour son premier gros choc européen de la saison, le PSG se déplaçait sur la pelouse d’Arsenal pour le compte de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Durant cette rencontre, le PSG s’est logiquement incliné contre les Gunners, a tout de même montré un meilleur visage en deuxième mi-temps. Au moment de revenir sur ce premier revers, Jérôme Rothen a expliqué que si le PSG avait montré des limites contre Arsenal, il ne fallait pas tout remettre en question.

« Enrique s’est trompé, mais c’est la vérité de ce match »

« Ce n’était pas un match couperet. La Ligue des champions continue. Lui s’est trompé, mais c’est la vérité de ce match. On va tout remettre en cause ? Il a tout gagné sur la scène nationale, il a fait progresser des joueurs et créé une équipe, défend l’ancien joueur du PSG dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC. Soyez objectif, reconnaissez tout ce qu’il a fait de bien. La défaite contre Arsenal a un petit goût amer, oui. Mais je me dis qu’ils ne sont pas si loin. Tu peux voir le verre à moitié plein ou vide. La deuxième mi-temps du PSG est cohérente. Je ne veux pas trouver de circonstances atténuantes, ils n’ont pas fait un bon match. Mais on entend que Luis Enrique est un tocard, alors qu’il donne tort à ses détracteurs.«