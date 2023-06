Rothen : « Le PSG ne va pas surpayer un joueur comme ils l’ont fait il y a encore quelques mois »

Le PSG compte se renforcer à de nombreux postes lors de ce mercato estival. Mais les Rouge & Bleu ne vont plus surpayer les joueurs comme ils l’ont fait par le passé.

Le PSG veut se montrer actif sur le marché des transferts. Si aucune recrue n’a encore été officialisée, le club parisien aurait déjà bouclé de nombreux dossiers dont ceux de Milan Skriniar, Marco Asensio et Manuel Ugarte. Pour renforcer son secteur offensif, le board des Rouge & Bleu pense également à Bernardo Silva, encore sous contrat avec Manchester City. Mais, le champion de France en titre ne compte pas faire dans la surenchère avec ses futures recrues, comme le rapporte Jérome Rothen dans son émission Rothen s’enflamme. L’ancien Parisien apporte également quelques informations sur le salaire que touchera Marco Asensio au PSG.

À voir aussi : Les news PSG du jour : Paris va activer la clause de Xavi Simons, les pistes Todibo et Chiesa…

« On a parlé de 10 millions chaque année pour Asensio, mais c’est moitié moins »

« Ce qui est sûr, c’est que le PSG ne va pas surpayer un joueur comme ils l’ont fait il y a encore quelques mois ou quelques années. Je vous donne la garantie que ça c’est fini. Ils n’iront pas au-delà sur l’offre de Bernardo Silva. Ils lui ont vendu une belle offre et un projet sportif qui va avec. Libre à Bernardo Silva de choisir si le projet l’intéresse avec cette offre financière ou d’aller prendre beaucoup plus de millions en Arabie saoudite ou ailleurs. Ça c’est de la certitude. Marco Asensio ? Beaucoup de choses sont sorties sur Asensio. On a parlé de 10 millions chaque année. Mais c’est moitié moins la signature d’Asensio. Quand tu prends un joueur comme lui à 5 millions sur l’année, je trouve ça totalement cohérent. Après, libre à chacun d’avoir un avis sur Asensio, son apport, ce qu’il va faire. C’est la même chose pour Manuel Ugarte, qui vient dans un premier temps pour le projet et pas parce qu’il sera surpayé, comme beaucoup l’ont été au PSG. On a vu la grille des salaires au PSG et ça il faut que ce soit finie. Tant mieux si le club a décidé de prendre une stratégie différente. »