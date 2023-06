Rothen : « Le PSG va tout faire pour recruter Osimhen et Silva »

Le mercato estival a ouvert ses portes samedi dernier et le PSG compte bien boucler son marché le plus tôt possible. Quatre recrues sont d’ores et déjà attendues, sans compter les dossiers jugés comme prioritaires.

Le PSG a donné un bon coup d’accélérateur en ce qui concerne son marché des transferts. Manuel Ugarte, Milan Skriniar, Marco Asensio et Kang-im Lee. Voici les quatre joueurs qui devraient, incessamment sous peu, rejoindre l’effectif rouge et bleu. Mais Luis Campos ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, bien au contraire. Le décideur lusitanien devrait désormais s’atteler à boucler deux dossiers chauds.

À voir aussi : Mercato : Paris se positionne sur un nouveau jeune

🚨 Nasser al-Khelaïfi et la mère de Kylian Mbappé ont eu plusieurs entretiens téléphoniques. Il y a plusieurs scénarios sur la table pour tenter de résoudre la situation :



1) Kylian part à Madrid cet été avec un transfert.



2) Départ libre l'année prochaine.



3) Le #PSG s'engage… pic.twitter.com/ChAws772Fp — Canal Supporters (@CanalSupporters) June 14, 2023

Silva et Osimhen comme grande priorité ?

Ici, il est question de Victor Osimhen et de Bernardo Silva, respectivement sous contrat avec le SSC Napoli et Manchester City. Ces deux hommes sont des pistes de longues date de Luis Campos et, à en croire les dires de Jérôme Rothen, tout sera mis en œuvre pour attirer ces deux joueurs en terre parisienne durant l’intersaison. « C’est vrai que le cas de Kylian Mbappé pose question au club. Pour le moment, ils travaillent autour de la présence de Kylian Mbappé au club la saison prochaine et ils ont bien raison, a estimé le consultant sur les ondes de RMC. Aujourd’hui, il y a deux priorités au Paris Saint-Germain : Victor Osimhen devant et Bernardo Silva. Ils vont tout faire pour recruter ces deux joueurs-là. Ils veulent aussi un effectif plus tourné vers le collectif. Ils souhaitent appuyer encore plus là-dessus et, avec beaucoup de nouveaux joueurs. »