Après son deuxième but mercredi soir sur la pelouse de la Mosson, Kylian Mbappé est allé bondir dans les bras de Mauricio Pochettino. Ce qui n’est pas une habitude chez l’attaquant du PSG. Et pour Jérôme Rothen, consultant RMC Sport, ça veut dire beaucoup. “Les prolongations de contrat, ça se joue a peu de choses. Mbappé doit avoir une idée en tête depuis un bout de temps. Peut-être une offre du Real Madrid. Vu qu’elle a du mal à arriver, le fait d’avoir cette relation avec Pochettino, le fait qu’il se sente bien mentalement et physiquement, le fait qu’il y ait une progression dans sa gestuelle… Il y a des signes qui ne trompent pas. Il est bien dans sa tête et dans sa relation avec Pochettino. Sur son son deuxième but, il va dans ses bras ! Il ne l’avait jamais fait au PSG, pour aucun entraîneur, jamais ! C’est peut-être de bon augure pour une prolongation”, a déclaré Jérôme Rothen lors de l’After. Pour rappel, Kylian Mbappé est sous contrat avec le PSG jusqu’au 30 mai 2022.