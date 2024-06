Rothen : « Mbappé nous a trahis tout au long de la saison »

Malgré de grandes statistiques, Kylian Mbappé n’a pas réalisé la meilleure saison de sa carrière sur le terrain avec le PSG. Jérôme Rothen regrette que l’attaquant n’ait pas affiché le même état d’esprit cette saison que celui qu’il a eu contre le Luxembourg mercredi soir.

Kylian Mbappé a officiellement été annoncé comme un joueur du Real Madrid en début de semaine. La fin d’un long suspense qui n’en était pas un et qui met enfin un terme au feuilleton autour de l’attaquant, qui avait décidé de ne pas prolonger son contrat avec le PSG et donc de quitter libre le club de la capitale après sept ans au sein du champion de France. Amené à évoquer sa dernière saison parisienne, l’international français avait expliqué avoir passé des moments difficiles et être soulagé d’enfin signer au Real Madrid. Contre le Luxembourg, Kylian Mbappé semblait apaisé et a réalisé un très bon match avec un but et deux passes décisives. Après avoir vu cette prestation, Jérôme Rothen a regretté que Kylian Mbappé n’est pas affiché le même état d’esprit cette saison avec le PSG que contre les Luxembourgeois.

« C’est juste un problème de respect »

« Tout ce qu’on a vu hier (avant-hier contre le Luxembourg, NDLR), c’est tout ce qu’on n’a pas vu tout au long de la saison au PSG. Depuis cinq mois, quand Kylian ne fait pas assez d’effort, ce n’est pas un problème d’entraîneur, de dirigeants, de président, de supporteurs… C’est juste un problème de respect, fulmine Jérôme Rothen dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC. Quand tu te mets dans la catégorie des meilleurs joueurs du monde, il faut avoir l’attitude qui va avec. Il faut se battre pour tes coéquipiers, pour ton pays, pour ton club. Je pense qu’il nous a trahis tout au long de la saison. Ça a été catastrophique du début jusqu’à la fin en termes d’images et de communication. Je lui en veux énormément. Car quand je le vois en équipe de France avec la banane, ce n’est pas possible. »