Rothen : « Nasser al-Khelaïfi a tout fait pour rester au Parc »

Le dossier du Parc des Princes a refait surface ces derniers jours dans l’actualité du PSG. Jérôme Rothen s’est attaqué à la mairie de Paris, en expliquant que Nasser al-Khelaïfi avait tout fait pour rester dans l’enceinte historique des Rouge & Bleu.

Pour son développement, le PSG souhaite devenir propriétaire de son stade. Dans l’idéal, les dirigeants parisien souhaiteraient acquérir le Parc des Princes. Mais la mairie de Paris ne compte pas le vendre. Dans cette optique, les Rouge & Bleu planchent sur la construction d’un nouveau stade. Mais les supporters du PSG ne veulent pas entendre parler d’un déménagement, le Parc des Princes étant le stade du club de la capitale. Dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC, Jérôme Rothen n’a pas hésité à tancer la mairie de Paris tout en expliquant que Nasser al-Khelaïfi faisait tout pour que le PSG reste au Parc.

A voir aussi : PSG – Le CUP veut rester au Parc des Princes

« La mairie n’a jamais été capable de mettre un centime dans le Parc des Princes«

« Moi, j’ai l’impression qu’aujourd’hui, on tombe sur le président du club parce qu’il est responsable de tout. À chaque fois qu’on l’a reçu, il a été très clair : la priorité du PSG, c’est de rester au Parc des Princes. Les premières discussions avec la mairie remontent à quatre-cinq ans. Mais maintenant, il n’y a plus de discussions parce qu’ils ont été très clairs à la mairie et madame Hidalgo a été très claire : on ne vendra pas le Parc. (…) La mairie n’a jamais été capable de mettre un centime dans le Parc des Princes ne serait-ce qu’un vestiaire. Et ça, c’était à mon époque, donc je sais de quoi je parle. Je suis parisien à 100%, j’ai grandi à côté du Parc des Princes, j’ai grandi dans les tribunes du Parc et j’ai eu la chance de jouer dans ce Parc des Princes. Pour moi, le PSG, c’est le Parc des Princes. Sauf qu’aujourd’hui, tu es bloqué sur plein de choses. (…) Ils ont mis entre 80 et 100 millions d’euros pour le rénover et ils n’ont rien demandé à la mairie. (…) Aujourd’hui, le toit commence à s’affaisser. Sans parler d’agrandissement, tu seras obligé de casser la toiture pour refaire la toiture parce qu’elle menace de s’écrouler. Les travaux pour ça, c’est 100 millions d’euros. (…) Le PSG est prêt à mettre des millions pour acheter le stade et on ne parle pas de 30 millions, mais plus de 100 à 200 millions pour une enveloppe totale de 500 millions d’euros avec les rénovations. Arrêtez de me dire que Nasser al-Khelaïfi a tout fait pour partir du Parc des Princes. Il a tout fait pour y rester. »