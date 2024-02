Lors du match entre le PSG et Rennes, Luis Enrique a décidé de remplacer Kylian Mbappé. Un choix qui a surpris. Jérôme Rothen estime que la justification du coach du PSG est incohérente.

Titulaire lors de la rencontre du PSG contre le Stade Rennais pour le compte de la 23e journée de Ligue 1 dimanche après-midi, Kylian Mbappé a été remplacé par Luis Enrique à la 65e minute. Une décision qui a beaucoup fait parler, l’attaquant étant très rarement remplacé, quand il est en bonne forme, depuis son arrivée au PSG. L’entraîneur espagnol s’est justifié de son choix de sortir son numéro 7. « Il faut que nous soyons habitués à ne pas jouer avec Kylian, tôt ou tard, cela va arriver. » Une déclaration jugée incohérente par Jérôme Rothen.

« Ce n’est pas la question de le sortir ou pas. Je comprenais même pas qu’il y ait des débats là-dessus. […] Après, c’est plus sa déclaration que je ne comprends pas. À travers cette déclaration, tu t’aperçois d’une chose. Soit, il avait les mains liées, avec la présidence, le directeur sportif, en disant, Mbappé, vous ne le touchez pas, vous le draguez, le convaincre de rester, donc c’est open bar, il fait ce qu’il veut, dans l’espoir qu’il re-signe. Il jouera 95 minutes par match même quand il n’est pas bon, ce qui était le cas jusque-là. Il y a par moment, je comprenais le fait qu’il ne le sorte pas parce que c’est Kylian Mbappé et que Mbappé à n’importe quel moment d’un match, il peut marquer un but même quand il est mauvais. […] Je pense que c’est Luis Enrique qui a décidé de draguer Kylian Mbappé pour avoir un rapport particulier avec lui, indique l’ancien joueur du PSG dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC […] Sa réaction d’après match, ce n’était pas son discours d’avant. Et c’est là que je trouve ça incohérent de sa part et que j’ai du mal à saisir. Après, je n’en fais pas une affaire d’État. »