Rothen : « Neymar est un joueur qui doit emmener les autres »

Le PSG a validé un 10e succès sur 12 possibles en Ligue 1 en s’imposant face au LOSC (2-1) grâce à une bonne seconde période de Neymar et un Angel Di Maria des grands soirs. Au sortir de cette partie, Leonardo a indiqué que le Ney avait réalisé un gros match. Une affirmation qui a mis hors de lui Jérôme Rothen dans son émission, la bien nommée, Rothen s’enflamme. Pour lui c’est limpide, Neymar n’en fait pas assez.

« Quand on me dit que Neymar a fait un gros match contre Lille, monsieur Leonardo vous ne pouvez pas dire cela aux amateurs de football et aux supporters. Les supporters parisiens ont vu le match de Neymar. Ils ont vu qu’en première période, c’est du foutage de gueule. Oui, sa seconde période est bonne, Mais est-ce qu’on a le droit d’en demander plus à un joueur comme Neymar ? C’est un joueur qui doit emmener les autres, a estimé Rothen sur les ondes de RMC. Concernant son hygiène, moi je ne veux pas parler de ce qui se passe en-dehors du terrain, mais quand on voit ses prestations, on est obligé d’en parler.