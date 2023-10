Recruté cet été, Ousmane Dembélé est souvent la cible des critiques pour son déchet technique important. Mais Jérôme Rothen a tenu à défendre le numéro 10 des Rouge & Bleu.

Acheté cet été en provenance du FC Barcelone, Ousmane Dembélé fait partie des joueurs offensifs recrutés par les dirigeants du PSG pour compenser les départs de Neymar Jr et Lionel Messi. Titulaire sous Luis Enrique, l’international français peine cependant à convaincre les supporters et observateurs de football depuis son arrivée. S’il arrive à faire des différences dans son couloir droit, le joueur de 26 ans fait preuve d’un grand déchet dans le dernier geste. Mais, l’ancien Parisien, Jérôme Rothen, a tenu à défendre Ousmane Dembélé, lors de l’émission Rothen s’enflamme sur les ondes de RMC Sport.

« Dans un effectif, il en faut des joueurs comme Dembélé »

« Pour défendre Ousmane Dembélé, des joueurs comme ça il en faut. Il ne se cache pas. Certes, il y a beaucoup de déchets dans le jeu, mais il faut accepter. Par contre, quand il y a un peu moins de déchets, ça peut être spectaculaire, virevoltant, et ça fait gagner. C’est vrai que pour l’instant au PSG, il n’a pas fait des grands matches. Il y a beaucoup trop de déchets par rapport à son style de jeu. Mais quand j’entends Kingsley Coman le défendre, je suis totalement d’accord. Il faut des joueurs qui ne se cachent pas (…) La réussite était présente à Rennes, c’est lui qui est à l’origine de l’ouverture du score de Vitinha. Je suis persuadé que dans un effectif, il en faut des joueurs comme ça. Si vous avez des joueurs qui ont moins de déchets, il se passera moins de choses dans le jeu. Lui, c’est un joueur percutant. Donc avec les joueurs percutants, il faut accepter que par moment ils perdent les ballons, mais peut-être qu’au cinquième ballon il vont faire une différence ahurissante. Vu les qualités qu’il a, il est capable d’éliminer trois, quatre joueurs et de bien finir. Alors oui, il n’aura certainement pas des statistiques à 25 buts dans l’année mais je suis persuadé qu’il pourra faire des différences et que ses coéquipiers en profiteront. Alors pas forcément avec des passes décisives ou des buts, mais en étant à l’origine des actions et en rendant le jeu du PSG ou de l’équipe de France très vertical. C’est utile à l’équipe. C’est pour cela que c’est un recrutement important au Paris Saint-Germain. »