Rothen s’attaque à Kylian Mbappé et son “égo surdimensionné”

Kylian Mbappé réalise de bon match avec l’équipe de France lors de l’Euro, mais l’attaquant parisien n’a pas encore réussi à marquer dans la compétition. Jérôme Rothen, ancien joueur des Bleus et désormais consultant pour RMC, n’a pas hésité à s’attaquer au numéro 7 parisien.

“Qu’il soit leader sur le terrain, pas de soucis. […] Que ça dépasse le cadre du terrain, ça me dérange. Je pense que Didier Deschamps n’arrive plus à gérer ça et c’est problématique. C’est même étonnant qu’il laisse Kylian Mbappé faire autant de choses et se disperser. Ça se voit sur les prestations sur le terrain. Aujourd’hui, on ne peut pas dire que Kylian Mbappé réussit son Euro, peste Rothen sur RMC. Est-ce qu’il est dans le vrai comme il l’était au PSG sur toute la fin de saison? Je réponds que non. On attend beaucoup mieux de Kylian Mbappé. (…) Tout le monde pense que Mbappé fait partie des meilleurs joueurs en Europe. Mais si tu le mets tout de suite dans la catégorie des très grands, tu ne peux pas te satisfaire d’une déviation sur Benzema et d’un duel gagné physiquement qui donne l’égalisation de Griezmann contre la Hongrie.”

Jérôme Rothen est également revenu sur le choix de Kylian Mbappé comme tireur numéro 1 des coups francs. “Est-ce qu’il est conscient qu’il n’a pas la classe de certains du groupe sur coups de pied arrêtés? […] Peut-être qu’il en met à l’entraînement. Mais je regarde tous les matches de Mbappé. Vous souvenez-vous d’un coup franc magnifique aux 25 mètres ? Par contre, je me souviens de Griezmann, de Pogba… Ça fait déjà deux, un gaucher et un droitier. Alors qu’est-ce qu’il vient faire là?“