Roustan défend le PSG et Leonardo face aux instances arbitrales

Suite à ses propos au micro de Canal Plus à la suite de la défaite du PSG sur la pelouse du FC Nantes et un arbitrage désastreux de Monsieur Lesage, Marco Verratti avait rendez-vous devant la commission de discipline de la Ligue ce mercredi 2 mars pour défendre son cas. Le petit italien a reçu une suspension de deux matchs dont un avec sursis après ses mots. Interrogé sur cette sanction, le journaliste Didier Roustan a tenu à défendre le PSG et ne comprend pas l’attitude de la DTA à l’encontre du PSG.

« Je trouve déplacé l’attitude de la DTA. Alors le PSG, tu peux dire qu’ils pleurent, ils se plaignent… De toute façon, ils ont toujours le mauvais rôle. Mais le PSG et Leonardo ont demandé de parler à la DTA, sans méchanceté. Il n’arrive pas avec un tank non-plus ! Depuis le mois de novembre, ils ne lui ont jamais répondu ! Jean Michel Aulas, il y a un pet de souris et tout le monde va lui parler tout de suite ! Donc quelque part il y a quelque chose qui ne va pas avec les arbitres ! Si tu veux faire avancer les choses, il faut que les gens se rencontrent. Il te demande de te rencontrer depuis le mois de novembre, on est début mars… Tu trouves ça normal ?! »