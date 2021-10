Roustan estime que Messi mériterait le Ballon d’Or

France Football a annoncé ce vendredi les 30 nommés qui peuvent prétendre au Ballon d’Or, et parmi eux on retrouve quatre joueurs du PSG. Gianluigi Donnarumma, Kylian Mbappé, Neymar Jr, Leo Messi sont les Parisiens cités même si l’Argentin fait office de favori pour remporter le titre individuel suprême. Interrogé par L’Équipe du Soir, le journaliste Didier Roustan estime que la Pulga mériterait de remporter cette distinction pour la septième fois de sa carrière.

« Je pense que Messi sera le Ballon d’Or par rapport à la Copa America et tout ce que le joueur représente. Surtout qu’il a fait une saison, à défaut d’être décisif en Ligue des Champions ou d’être champion d’Espagne, où il a quand même porté cette équipe du Barça et a fait 2-3 belles choses. 23 buts en 21 matches, vous pouvez regarder les statistiques c’est loin d’être ridicule et il n’y a pas que la Copa America… Et dans cette compétition, hormis la finale, il aura été extraordinaire ! »