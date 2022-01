Roustan indécis sur la prestation de Mbappé à Lyon

Hier soir, une fois n’est pas coutume, Kylian Mbappé n’a pas marqué contre Lyon. L’attaquant du PSG a essayé de créer des différences avec sa vitesse, mais il était très souvent défendu par deux joueurs lyonnais. Le fait que l’OL joue très bas sur le terrain ne lui a pas aussi permis de jouer son jeu. Il a tout de même trouvé deux fois le poteau. L’Equipe du Soir s’est demandé si Mbappé avait réussi ou raté son match. Didier Roustan est indécis.

« C’est difficile de trancher. Mais de manière générale, il a été bien pris. Il n’était pas très inspiré dans ses choix. Si je dis qu’il a un petit peu raté son match, c’est par rapport à son niveau en ce moment et lui qui les sauve toujours. Tu sentais qu’il était un peu esseulé aussi. Il a fait beaucoup d’appels, il s’est beaucoup donné. Et ça, on ne peut pas lui enlever ça mais il manquait un petit quelque chose.«