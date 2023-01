Ce dimanche, le PSG s’est incliné sur la pelouse du Stade Rennais (1-0) en livrant une nouvelle prestation indigente. En plus de relancer la course pour le titre de champion de France, le niveau affiché par les joueurs de Christophe Galtier inquiète à moins d’un mois de la Ligue des champions.

Le PSG ne se rassure pas en ce début d’année 2023. Après des victoires poussives face aux mal classés, le RC Strasbourg (2-1) et l’Angers SCO (2-0), le champion de France en titre s’est incliné lors des deux chocs contre le RC Lens (3-1) et le Stade Rennais (1-0). Mais c’est surtout le niveau affiché par les joueurs de Christophe Galtier qui inquiète à quelques semaines du huitième de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich (14 février / 8 mars). Interrogé à ce sujet dans L’Equipe du Soir, Didier Roustan estime que l’état d’esprit n’est pas le seul problème dans cet effectif.

Christophe Galtier pour Prime video :



« Sur les prochains matchs il faudra retrouver de la percussion, et de la verticalité dans le jeu »

« Tu te dis que c’est une équipe de bric et de broc »

« Ce PSG est-il vraiment inquiétant ? Oui, parce que c’est une histoire d’intensité et de verticalité. C’est vrai que Mbappé, ça reste une pièce maîtresse. Quand il n’est pas là, la vitesse et certaines autres choses manquent terriblement. Tu as le sentiment que tout devait changer cette année et les joueurs qu’ils font venir, ce sont finalement des joueurs de complément. On connaissait Sarabia et on n’est pas surpris qu’il soit triste et qu’il veuille partir. Soler, il est tiré vers le bas. Ce n’est pas un mauvais joueur, mais un coup il est faux avant-centre, un autre coup il est derrière l’avant-centre. Fabian Ruiz, c’est pareil, on l’a déjà perdu. Ekitike, c’est compliqué. La plus-value, c’était Neymar qui nous avait endormi (avec son début de saison, ndlr), et Messi qui retrouvait un certain niveau. Dans ce contexte, avec un Verratti qui était présent régulièrement avec Vitinha et l’effet de nouveauté aussi, ça a finalement duré un mois. Petit à petit, il y a eu une érosion et maintenant ça devient un peu un gouffre. Quoi qu’on dise, je ne vois pas comment les trois (Messi, Neymar et Mbappé) peuvent cohabiter. Il (Galtier) a changé de tactique pour mettre Mbappé à gauche, puis il est revenu à une défense à quatre et il se remet à cinq défenseurs (…) Tu te dis que c’est une équipe de bric et de broc. C’est un chantier. Je ne sais pas si en dix jours tu vas régler le chantier. J’ai peur que ça ne soit pas qu’une question d’état d’esprit. »