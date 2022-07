Après une saison 2021-2022 marquée par une alternance au poste de gardien de but entre Gigio Donnarumma (23 ans) et Keylor Navas (35 ans), une hiérarchie établie va être mise en place par le nouveau coach du PSG, Christophe Galtier. Satisfait de l’état d’esprit et des performances de son portier costaricien – sous contrat jusqu’en 2024 – le coach français a donné des détails sur le rôle de Keylor Navas, après la victoire face aux Urawa Red Diamonds : « Keylor a fait des arrêts importants et décisifs, il travaille très bien. Mais j’ai été très clair avec les gardiens en début de saison, je ne souhaite pas de rotation, je veux fonctionner avec un numéro 1. Il sait ce que j’attends de lui dans son rôle de numéro 2, même si je sais qu’au fond de lui-même il y a beaucoup de frustration. Mais pour un club comme le PSG il est très important d’avoir deux très bons gardiens. »

« Donnarumma fait partie des mystères comme Icardi »

Interrogé sur cette nouvelle hiérarchie mise en place, Didier Roustan ne voit pas Keylor Navas occuper ce rôle de numéro 2 pendant une saison entière, comme il l’a expliqué sur le plateau de L’Equipe du Soir. « Un départ lors de ce mercato ? Moi, je mettrais un billet pour le mercato d’hiver, s’il n’y a pas une vraie proposition cet été. Être toute la saison numéro 2, en plus compte tenu de son âge (35 ans, ndlr), ce n’est pas le gars qui va être là pour attendre. Bon, c’est un choix de Campos, on l’a compris. Et c’est sans doute le choix qu’il fallait faire à un moment. Malheureusement, ils n’ont pas anticipé les choses et il aurait fallu essayer de transférer Navas et avoir un bon numéro 2. Comme Sergio Rico ? Oui, mais si Donnarumma se blesse longuement, est-ce que Rico sera suffisant pour la Ligue des champions… Il faut voir. À partir du moment où tu fais venir Donnarumma, elle est là la catastrophe. Pour une fois que tu avais réglé le problème des gardiens et qu’il (Navas) lui restait encore un ou deux ans. En plus des bons gardiens, il y a en quand même. Mais bon sauter sur l’opportunité Donnarumma… Ça fait partie des mystères comme Icardi où le PSG avait fait sauter sa clause alors que ça faisait un bout de temps qu’il touchait 4 ballons par match et que tu avais compris qu’il ne s’en sortirait jamais. Ça fait partie des mystères. Donnarumma fébrile ? Oui, depuis le but de Benzema avec l’histoire de la faute ou pas (huitième de finale retour de C1 face au Real Madrid, ndlr). Et ça, il y a des gardiens de but qui ont été marqués psychologiquement même jeune et ils l’ont traîné très longtemps vu les conséquences. Là, la seule chose que tu pouvais peut-être faire : si tu dis qu’il y a un numéro 1 pour le championnat et un numéro 2 pour la coupe nationale et la Ligue des champions, ça veut quand même dire qu’il y a une hiérarchie. C’est peut-être la subtilité que tu pouvais trouver. »