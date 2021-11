Presnel Kimpembe est en difficulté depuis plusieurs matches. Le défenseur central du PSG a provoqué un penalty hier soir contre Leipzig qui a couté la victoire aux Rouge & Bleu (2-2) et la première place de sa poule au profit de Manchester City. Didier Roustan n’a pas été tendre avec le titi parisien.

« Malheureusement, ce n’est pas tombé sur lui, mais il ne faut pas attendre cette faute incompréhensible pour tomber sur lui. Tout le match, a commencé par le premier but où c’est un véritable scandale, sa position où il dort. Il doit être collé au mec, mais il ne le colle pas et lui laisse 1 mètre 50. Tout le match, cela a été un désastre. Il s’en sort bien de ne pas récolter un carton rouge, assure Roustan sur le plateau de l’Equipe du Soir. Il peut prendre un carton sur son premier tacle sur Nkunku et un deuxième dans la foulée où il massacre le joueur. J’ai déjà vu dans le football un gars qui fait deux grosses fautes et l’arbitre sort un jaune pour ça et il remet un jaune pour l’autre. Je n’ai rien contre Kimpembe, il a des qualités mais force est de constater que très souvent dans les matches, il a des absences qui coûtent très cher ou qui peuvent coûter très cher.«