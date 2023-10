Éblouissant depuis le début de saison, Warren Zaïre-Emery mérite sa place dans le groupe de l’équipe de France A selon Didier Roustan.

Warren Zaïre-Emery connaît une progression fulgurante depuis le début de saison 2023-2024. Devenu un titulaire indiscutable sous le PSG de Luis Enrique, le Titi de 17 ans a également franchi un cap en sélection en étant nommé capitaine des Espoirs de Thierry Henry. Très performant face à l’AC Milan (3-0) mercredi au Parc des Princes avec deux passes décisives, le jeune milieu de terrain a ébloui l’Europe. De quoi lui permettre d’avoir une place dans le groupe de Didier Deschamps pour la prochaine trêve internationale ? Présent au Parc mercredi, le sélectionneur des Bleus dévoilera sa prochaine liste le 9 novembre prochain. Déjà qualifié pour l’Euro 2024, les prochaines rencontres face à Gibraltar et la Grèce seront une belle opportunité à saisir pour Deschamps et Zaïre-Emery.

« Ce qui m’inquiète avec Zaïre-Emery, c’est d’être dans le même cas que Pedri »

Interrogé sur L’Equipe de Soir sur les chances de voir Warren Zaïre-Emery chez les Bleus dès novembre, Didier Roustan estime que le milieu parisien doit intégrer le groupe A. « À partir du moment où il a le niveau. Et de toute manière, c’est Didier Deschamps qui va décider et pour lui il y a l’Euro et c’est la chose la plus importante qui le concerne. L’Equipe de France A c’est la chose la plus importante des deux bien évidemment. Il a largement le niveau pour être dans le groupe. Tous les grands joueurs qui avaient le niveau, ils allaient dans la première sélection qu’ils aient 16, 17 ou 18 ans. Maintenant, ce qui m’inquiète avec Zaïre-Emery, c’est d’être dans le même cas que Pedri. Pedri avait fait les JO de Tokyo et l’Euro en 2021 (72 matches toutes compétitions confondues), puis la saison d’après ça a été très compliqué. Là avec Zaïre-Emery, t’es sur un phénomène qui donne beaucoup plus physiquement que Pedri. Pedri il n’a joué que deux matches depuis le début de saison, il a des problèmes musculaires (ischio-jambiers). Si c’est pour le péter… Maintenant, le football n’est pas comme celui d’il y a 30 ans où il y avait des moments où tu pouvais récupérer et que le corps n’était pas autant mis à rude épreuve. Même s’il ne fera pas de cadeau, j’espère que Luis Enrique le laissera un peu souffler aussi en championnat. »