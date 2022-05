C’est bientôt la fin de la Ligue 1 pour cette saison 2021/2022. Déjà champion de France, le PSG recevra Troyes et Metz et se déplacera sur la pelouse de Montpellier pour ses trois dernières rencontres en championnat. Mais entre la 37e et la 38e journée, le club de la capitale s’envolera du côté de Doha pour une tournée de printemps le 15 et 16 mai prochain, soit juste après avoir affronté le MHSC. Problème, cette tournée marketing tombe au même moment que la cérémonie des Trophées UNFP, prévue le 15 mai au soir. Selon les informations de nombreux médias, le joueur souhaiterait être présent pour cette remise des prix, lui qui devrait rafler le trophée du meilleur joueur de la Ligue 1. Des discussions sont en cours entre les dirigeants parisiens et le joueur. Interrogé sur le plateau de « L’Équipe de Greg », le consultant Olivier Rouyer défend l’attitude de Kylian Mbappé et estime qu’il défend la Ligue 1.

“Je trouve ça génial ! Les trophées c’est quelque chose d’important. De plus je trouve qu’il est respectueux de la Ligue 1, de ses coéquipiers, de ses adversaires, du public, et de tout le monde en fait ! Moi je trouve ça super bien ! C’est tellement agréable d’avoir une star qui soit présente ! Il est hyper favori, il a beaucoup de qualités, il va certainement remporter quelque chose d’important. Donc oui, c’est très bien et je ne pense pas que les dirigeants puissent lui refuser.”