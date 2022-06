Hier, l’UEFA a dévoilé l’équipe type de la saison de Ligue des Champions. Sans surprise, elle est majoritairement composée de joueurs de Liverpool et du Real Madrid (8 sur 11), finalistes de l’édition 2021-2022. Malgré son élimination en huitièmes de finale, le PSG place un joueur dans ce onze, Kylian Mbappé. En huit matches, l’attaquant est impliqué sur 10 buts (6 réalisations, 4 passes décisives). En attaque, il a été préféré à Mohamed Salah (13 matches, 8 buts, 2 passes décisives) ou Sadio Mané (13 matches, 5 buts, 1 passe décisive), pourtant finaliste.

Mbappé a plus marqué la saison de C1 que Mané et Salah pour Olivier Rouyer

Pour Olivier Rouyer, l’international français a plus marqué la Champions League cette saison que les deux Reds. « Je trouve que le temps passé sur le terrain par Mbappé a été beaucoup plus conséquent que celui passé par Mané et Salah, qu’ils aillent en finale ou pas, estime le consultant dans l’Equipe du Soir. Je trouve que dans la finale, ils n’ont pas été au-dessus du lot. Ils ont été presque anodins. Pour moi, ce n’est pas une surprise parce que Kylian Mbappé a beaucoup plus marqué que ces deux-là.«