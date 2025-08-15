Roy : « À l’échelle nationale, je ne vois pas encore de concurrents au PSG »

La Ligue 1 2025-2026 ouvre ses portes ce vendredi 15 août. Pour Éric Roy, entraîneur de Brest, même si la concurrence s’est renforcée, le PSG reste le favori pour le titre.

Champion de France en titre, le PSG va tenter de conserver sa couronne à l’issue de la saison 2025-2026. Si lors de l’exercice précédent, le club de la capitale avait survolé la compétition en étant proche de finir la saison sans perdre un match et avait terminé avec 19 points d’avance sur son dauphin, il se pourrait que pour cette saison 2025-2026, cela soit plus dur pour le PSG et que la concurrence se rapproche. Malgré les investissements de ses concurrents, Éric Roy, le coach du Stade Brestois, estime que le PSG reste le grand favori à sa propre succession.

« Dire qu’ils ne sont pas favoris du championnat, ça serait compliqué »

« Ils sont dans la normalité, à la seule différence qu’ils sont allés au bout de la compétition qu’ils espéraient gagner pour la première fois. Ils ont montré qu’ils avaient été la meilleure équipe d’Europe. Ils ont forcément eu une préparation moins élaborée, ils n’ont fait qu’une semaine de reprise, mais à l’échelle nationale, je ne leur vois pas encore de concurrents même si quelques clubs ont investi et essaient de rattraper un peu leur retard, estime le coach Brestois dans une interview accordée au Parisien. Le PSG forcément au-dessus ? Ils l’ont été en Ligue des champions face à toutes les équipes qu’ils ont affrontées lors des matchs couperets. Quand on voit leur démonstration en finale… Dire qu’ils ne sont pas favoris du championnat, ça serait compliqué. Si je disais l’inverse, on me prendrait un peu pour un fou. Le PSG peut finir la saison invaincu ? Leur objectif, c’est d’être champions, donc invaincus ou pas invaincus… Je ne pense pas que ça soit quelque chose qui interroge Luis Enrique. Paris a le potentiel et la marge pour l’être, mais on n’est jamais à l’abri de passer à travers un match, et ça arrive à toutes les équipes. Beaucoup moins au PSG qu’aux autres, mais ça arrive aussi. »















