Roy : « Certainement la meilleure équipe au monde actuellement »

Ce samedi après-midi (17 heures, BeIN Sports 1), le PSG se déplace à Brest pour le compte de la neuvième journée de Ligue 1. Eric Roy est sous le charme du PSG et d’Ousmane Dembélé.

Le PSG se déplace sur la pelouse de Brest ce samedi après-midi dans le cadre de la neuvième journée de Ligue 1. Après deux matches nuls de suite, et une seule victoire lors de ses quatre derniers matches de championnat, le PSG voudra renouer avec le succès sur la pelouse bretonne. Présent en conférence de presse d’avant-match, Eric Roy, le coach du Stade Brestois, s’est montré dithyrambique envers son futur adversaire. « Tu penses que j’ai besoin de voir le PSG contre Leverkusen pour savoir ce qu’il est capable de faire ? On les redoute car c’est une équipe très forte et certainement la meilleure équipe au monde actuellement. Ce n’est pas parce qu’on les redoute que cela va changer quelque chose. On doit essayer de jouer, proposer des choses, comme on a toujours essayé de le faire contre eux, même si cela ne nous a pas trop réussi jusqu’à présent. Ils te punissent car ils ont tellement de talent et c’est une équipe collectivement très forte, une véritable équipe. Ils sont donc souvent injouables, et on doit espérer qu’ils soient dans un mauvais jour. »

A lire aussi : Dembélé : « C’est le Ballon d’Or de l’équipe »

« On a donc un petit morceau de ce Ballon d’Or«

Eric Roy a également rendu hommage à Ousmane Dembélé, qui a mérité son Ballon d’Or après sa saison XXL avec le PSG, assure le coach breton. « Je suis d’abord très heureux pour lui. C’est un bon garçon, un superbe joueur de foot, mais ce qui me fait plaisir aussi, c’est bien sûr qu’il ait été récompensé car il y a eu les résultats du PSG et que, du coup, il en a tiré profit avec cette victoire en Ligue des Champions. Il a tiré aussi profit de ses stats individuelles où il a marqué beaucoup de buts, notamment contre nous, on a donc un petit morceau de ce Ballon d’Or (rire). (…) Mais moi, ce qui me plaît surtout, c’est qu’il a aussi été récompensé sur sa capacité à travailler pour l’équipe, les attitudes qu’il avait quand il était aux 18 mètres, les six mètres adverses, comme un sprinter dans les starting-blocks prêt à surgir, à aller presser le gardien adverse, à presser le défenseur central, et ça c’est tout le management de Luis Enrique que l’on retrouve à travers ça. Du coup, qu’il soit récompensé pour ses stats offensives mais aussi pour tout son travail défensif qu’il a fait et que Luis Enrique a amené à cette équipe pour qu’elle devienne l’équipe injouable que l’on a vue gagner la finale de la Ligue des champions, où il ne faut pas oublier le résultat (5-0) contre cette équipe de l’Inter Milan qui est une sacrée machine. Moi, ça me fait plaisir d’avoir vu un garçon qui est récompensé pour les résultats collectifs de son équipe, pour ses performances individuelles, mais aussi pour tout le travail défensif alors que cela reste un attaquant qui l’a fait pour ses partenaires. C’est la preuve qu’il est devenu un joueur complet. Bravo à lui et bravo à ceux qui l’entraînent. »

