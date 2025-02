Roy : « J’ai joué un match où je perdais 0-4 à la mi-temps et où j’ai gagné 5-4. Donc 3-0 »

Demain soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG affronte Brest en barrage retour de la Ligue des champions. Largement battu à l’aller, Eric Roy a manié l’humour au moment d’évoquer les chances de son équipe.

La semaine dernière, le PSG s’est largement imposé contre Brest en barrage aller de la Ligue des champions (0-3). Les Parisiens voudront terminer le travail devant leurs supporters. Même si cela s’annonce compliqué pour les Bretons, Eric Roy, le coach des brestois, a manié l’humour au moment d’évoquer les chances de son équipe demain soir. « On n’est pas dans la meilleure situation pour aborder ce match, mais c’est un match à jouer, je veux que mon équipe montre qu’elle a appris du premier. On était frustrés parce que le score était lourd, on a touché les montants à trois reprises. On aurait aimé venir au Parc des Princes avec un score moins lourd, lance le coach en conférence de presse. On va jouer ce match et on verra bien ce qui arrivera. J’ai joué un match où je perdais 0-4 à la mi-temps et où j’ai gagné 5-4. Donc 3-0… il reste 90 minutes, c’est quelque chose qui est dans mes cordes. Si j’arrive à le transmettre à mes joueurs. Le scénario idéal ? Marquer à la 2e, à la 10e et à la 89e comme ça on fait la prolongation et les tirs au but. Les leviers, je vais essayer de les trouver dans la nuit, avoir les mots justes. Il nous faut un véritable match, montrer qu’on a progressé par rapport au match aller, et avoir plus de réussite.«

A voir aussi : LdC : Le PSG à l’abris d’un retournement de situation selon Opta

« Luis Enrique met en place ce qu’il voulait mettre en place, ça se concrétise »

Eric Roy s’est de nouveau montré élogieux envers le PSG. « Je l’ai déjà dit, déjà après le match aller en championnat, c’est une véritable équipe, avec la volonté d’attaquer et défendre tous ensemble. Un bloc équipe comme ça, qui contre-presse à la perte et ne laisse pas respirer l’adversaire, ils sont capables de faire mal à tout moment. Et en plus, ils sont aussi à l’aise sur les transitions que sur attaques placées. Ils ont tous les atouts dans leur jeu. Face à des équipes peut-être plus fortes, ils peuvent souffrir, avoir moins le ballon et faire aussi mal en transition. Et quand ils ont plus le monopole du ballon, ils peuvent faire du jeu placé avec des manieurs de ballons fantastiques et des attaquants capables de faire la différence. Luis Enrique met en place ce qu’il voulait mettre en place, ça se concrétise, et ils ont beaucoup de réalisme offensif, forcément ça fait mal. Ils étaient brocardés quand ils avaient moins de réalisme, il y a quelques mois, semaines, mais j’ai toujours trouvé que cette équipe très complète, très forte. Comme je l’ai déjà dit, 80% de l’effectif a moins de 23 ans. Ils ont construit une équipe incroyable pour les 6 ou 7 ans à venir… C’est impressionnant. C’est pour cela aussi que ce sera un match fantastique demain. »