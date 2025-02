Roy peste contre l’arbitrage après la défaite contre le PSG

Ce samedi, le PSG s’est imposé face à Brest lors de la 20e journée de Ligue 1 (2-5). Eric Roy, le coach des Brestois, a pesté contre la décision de l’arbitre d’accorder le deuxième but parisien.

Le PSG et Brest vont s’affronter à trois reprises lors de ce mois de février. Ce samedi après-midi, les deux équipes se défiaient pour le compte de la vingtième journée de Ligue 1. Lors de ce match prolifique en buts, les Parisiens se sont largement imposés grâce à un triplé d’Ousmane Dembélé et un doublé de Gonçalo Ramos, en sortie de banc. Lors de cette rencontre, un but a fait polémique. Après l’égalisation brestoise, Ousmane Dembélé a marqué son deuxième but de la journée. Mais sur l’action, Nuno Mendes, hors-jeu au départ, fait action de jeu, mais l’arbitre à tout de même accordé le but. Un scandale pour le coach brestois.

« C’est un scandale ce deuxième but »

« Il y a beaucoup de regrets parce que perdre de trois buts sur ce match, c’est dur. Il n’y a rien qui vous a choqué sur le deuxième but ? C’est un scandale ce deuxième but. Ousmane Dembélé est en position de hors-jeu (Nuno Mendes en réalité). Les arbitres ont validé sa position, mais ils disent qu’il ne fait pas action de jeu, donc le but est valable, lance Eric Roy au micro de BeIN Sports 1. Comment Dembélé en étant derrière mon défenseur central ne peut pas faire action de jeu, alors que Chardonnet laisse le ballon à son gardien s’il n’est pas là. Et il n’y a jamais situation de but derrière. Comment on peut interpréter (de cette manière) ce but alors qu’on est à 1-1, dans la meilleure période de notre match ? » Il a ensuite expliqué que si la situation avait été de l’autre côté, le but aurait été refusé. « Vous ne m’empêcherez pas de croire que si nous on marque ce but, il nous le refuse. C’est sûr ! Prendre 5-2 avec ce but alors qu’on est dans notre momentum, il n’y a rien de pire pour nous couper les jambes (…) Quand il y a une interprétation qui doit être faite, ça tombe souvent sur le Real Madrid, le PSG. »