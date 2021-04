Ruddy Buquet arbitre de PSG / Saint-Etienne

Après son quart de finale retour de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich ce soir (21 heures, RMC Sport 1), le PSG retrouvera la pelouse du Parc des Princes dimanche après-midi (13 heures) dans le cadre de la 33e journée de Ligue 1 avec la réception de Saint-Etienne. Une rencontre qui sera arbitrée par Ruddy Buquet. L’homme en noir sera assisté par Guillaume Debart et Erwan Finjean. Mehdi Mokhtari officiera comme quatrième arbitre. Eric Wattellier et Bruno Coué s’occuperont de la VAR. Ruddy Buquet a déjà arbitré à trois reprises le PSG cette saison, contre Reims (5e journée, 0-2) et Monaco (26e journée, 0-2) en Ligue 1 et lors du Trophée des Champions remporté contre Marseille (2-1, 13 janvier). Il a également arbitré deux fois Saint-Etienne pour deux victoires en Ligue 1 (Marseille (J1) et Metz – J26-).