Après avoir confirmé une offre pour Joao Neves, le président du SL Benfica a également rapporté des négociations avec le milieu du PSG, Renato Sanches.

Après Gonçalo Ramos, Juan Bernat et Julian Draxler ces dernières saisons, l’axe PSG-Benfica risque encore d’animer le mercato dans les jours et semaines à venir. En effet, les champions de France en titre ont jeté leur dévolu sur le milieu de 19 ans, Joao Neves, pour renforcer leur entrejeu. Sans donner plus de détails à ce sujet, le président du SL Benfica, Rui Costa, a confirmé une offre pour l’international portugais. Mais dans le sens des départs, un joueur des Rouge & Bleu pourrait faire le chemin inverse. Après un prêt décevant du côté de l’AS Roma, Renato Sanches pourrait être prêté dans son club formateur.

Rui Costa veut s’appuyer sur des joueurs qui connaissent déjà Benfica

Présent lors de l’inauguration d’une Casa do Benfica en Suisse, Rui Costa a été questionné sur des possibles retours de Renato Sanches et João Félix dans leur club formateur. Et la patron des Águias a rappelé l’importance de ce type de recrutement. « Il n’y a pas que Di María qui l’a déjà fait [revenir à Benfica]. Nous l’avons également prouvé avec Gonçalo Guedes. Ce que nous voulons, ce sont de bons joueurs et si nous pouvons avoir des joueurs qui connaissent aussi la maison et le football portugais, c’est un avantage. Maintenant, tout cela, tous ces noms, c’est de la spéculation, cela fait partie du moment sur le marché. Mais comme je l’ai dit pour João Neves, comme je le dis pour tous les autres joueurs, des négociations sont en cours. L’effectif de Benfica ne restera pas tel qu’il est aujourd’hui. Il y aura probablement des départs, et comme nous serons toujours attentifs au marché, il y aura peut-être même d’autres arrivées, mais pour l’instant tout est une réalité. »

Relancé sur des possibles arrivées de Renato Sanches et Joao Felix, le président du SL Benfica a confirmé des négociations en cours, sans donner plus de détails, dans des propos rapportés par A Bola. « Ce sont des négociations en cours et il ne faut donc pas en parler publiquement, ce n’est pas utile. Beaucoup de noms ont été cités, d’autres noms ont également été cités. Il reste un mois et demi avant la clôture du marché et donc, comme vous le savez, le marché a été très calme jusqu’à présent… Peut-être à cause de l’Euro, peut-être à cause de la Copa América. Le marché va commencer à bouger plus ou moins maintenant, je n’en doute pas. Nous allons donc être attentifs et nous allons certainement choisir la meilleure équipe pour Benfica. »