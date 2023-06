En ce début de mercato, même s’il n’y pas encore eu d’officialisation, le PSG s’est montré actif. Annoncé comme proche de s’offrir Cher Ndour, Rui Costa, le président du Benfica, a confirmé le départ de son joueur.

Le mercato estival a ouvert ses portes il y a six jours mais le PSG s’est montré déjà très actif. Marco Asensio, Manuel Ugarte, Milan Skriniar, Kang-In Lee et Cher Ndour sont annoncés comme des recrues du club de la capitale. En fin de contrat avec le Benfica, le dernier cité n’a pas trouvé d’accord avec le champion du Portugal pour prolonger son contrat. Il va donc quitter le club lisboète libre de tout contrat. Alors que des clubs de Premier League étaient sur les rangs, le milieu de terrain italien (18 ans) devrait s’engager libre du côté du PSG selon les informations d’A Bola. Rui Costa, président du Benfica a confirmé le départ du joueur devant les socios benfiquistas.

A voir aussi : Frederico Varandas : « Ce n’est pas encore écrit noir sur blanc avec le PSG pour Ugarte »

« Est-ce que j’aurais aimé garder Ndour ? Oui »

« Est-ce que j’aurais aimé garder Ndour ? Oui. C’est pourquoi j’ai fait une offre élevée pour qu’il reste. J’ai compris que son projet de vie passerait par un autre club, avance la légende du football portugais dans des propos relayés par A Bola. Et je ne peux pas l’attacher ici, et je ne veux pas le faire. Je discute des contrats jusqu’à ce que je comprenne qu’il y a un désir de représenter Benfica. Quand ce n’est pas le cas – et je fais la même chose avec les recrues, comme avec celles qui sont ici – je ne discute pas. Ceux qui restent uniquement pour cette raison n’auront pas de rendement. Regardez João Neves. Il a joué toute l’année avec un contrat de l’équipe B et ne s’est jamais inquiété de cela. Et regardez les performances qu’il a réalisées. Je préfère les joueurs qui vivent Benfica comme ça, à ceux qui essaient de nous conditionner avec des contrats trop élevés pour la réalité. »