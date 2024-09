Rui Costa : « Joao Neves ? Il ne voulait pas partir mais … »

Au cours du mercato estival 2024, le PSG a été un protagoniste du feuilleton Joao Neves en étant le principal prétendant. Un dossier qui aura tenu en haleine les supporters et suiveurs du club de la capitale mais aussi du côté du SL Benfica.

Si le PSG s’est contenté, comme à l’accoutumée, d’annoncer le transfert de Joao Neves, du côté du SL Benfica, la communication va un peu plus loin. En effet, pour le média officiel du club portugais, le président Rui Costa est revenu sur le marché des transferts estival 2024 dossiers par dossiers. Ainsi, le feuilleton Joao Neves a été expliqué par l’ancienne gloire du football portugais : « Quand on parle d’un jeune avec le charisme de João, c’est toujours une douleur de perdre un joueur comme ça. Nous avons continué à refuser des offres pour lui, qui étaient plus petites et arrivaient plus tôt, nous avons continué à augmenter les offres. Il ne voulait pas partir, mais il y a des chiffres qui deviennent impossible à refuser pour le club et pour lui. 60 millions d’euros, qui pourraient passer à 70 millions… Tout d’abord, un joueur du charisme et de la valeur de João, nous pensons tous qu’il n’a pas de prix. Mais il faut regarder le marché et voir comment il fonctionne. Je ne veux pas mentir, mais c’est le marché le plus bas depuis 2016/17, le premier où il n’y a pas eu de transferts supérieurs à 100 millions d’euros. Le transfert le plus cher de ce marché a été celui d’un vainqueur de la Coupe du monde à l’Atlético de Madrid pour 75 millions d’euros« , a déclaré Rui Costa, avant de poursuivre plus en détails sur l’opération Joao Neves au PSG.

« Pour le moment, et c’est l’une des préoccupations du marché, le transfert de João est de 60 millions plus 10 est dans le top 5 des plus élevés et s’il atteint 70, il sera le deuxième plus élevé, juste derrière 5 millions. Nous ne voulons pas battre des records, nous ne voulons pas vendre, mais c’est un prix élevé et c’est pourquoi nous avons accepté. Cela fait toujours mal de voir partir un de nos garçons, mais ce sont des besoins auxquels nous ne pouvons pas dire non« , a détaillé le président du SL Benfica, confirmant les informations parues dans la presse concernant le transfert de Joao Neves évoquant une opération à 60M€ + 10M€ en bonus.