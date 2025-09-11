Ruiz-Atil : « Mon seul regret, c’est de ne pas avoir prolongé avec le PSG »

Kays Ruiz-Atil a été formé au PSG, il aura joué sept matches avec l’équipe première avant de définitivement quitter le club durant l’été 2021. Le milieu offensif est revenu sur son passage au PSG.

Kays Ruiz-Atil avait rejoint le centre de formation du PSG en 2015 en provenance du FC Barcelone. Il signera son premier contrat professionnel en août 2018. Lors de la saison 2020-2021, il jouera sept matches avec l’équipe première avant de quitter le club de la capitale, libre de tout contrat. Il rejoindra le Barça B avant de signer à Auxerre seulement un an après. Mais un an après son arrivée, l’AJA résilie son contrat. Il rebondit en D2 Belge, aux Francs Borains, durant l’été 2024. Ces derniers jours, Kays Ruiz-Atil est revenu dans l’actualité du PSG. En effet, dans le podcast « Tengo Un Plan », Ander Herrera a dévoilé une conversation qu’il avait eu avec Angel Di Maria au sujet de Kays Ruiz-Atil. « C’était une merveille de le voir jouer, il avait un talent fou. Mais je me souviens que la première année où il s’entraîne avec nous, il part en vacances avec un jet privé. Après une semaine d’entraînement avec nous, je dis à Di Maria : ‘Il est vraiment bon’. Il m’a répondu : ‘Oublie, regarde sa voiture, regarde comment il met sa chemise Dior’. Je lui ai rétorqué que ça n’avait rien à voir et il m’a répliqué : ‘Crois-moi, tu verras’. Au final, il a eu raison. »

« Dans le vestiaire du PSG, on avait parlé de ça avec Herrera et Di Maria. Mais nous, on en rigolait »

Dans une interview accordée à RMC Sport, le joueur formé au PSG est revenu sur ces déclarations. « Ça faisait plus d’une semaine que j’avais vu que c’était sorti, mais au début, ça ne m’avait pas trop touché. C’est quand j’ai vu comment ça a été repris, avec les commentaires des gens, que ça m’a touché. C’est pour ça que j’ai voulu répondre en story sur Instagram. Parce que ça a été déformé. Dans le vestiaire du PSG, on avait parlé de ça avec Herrera et Di Maria. Mais nous, on en rigolait. Ça a été mal repris. Certes, j’ai fait des erreurs dans le passé. Ils ont raison sur ce qu’ils ont dit, j’ai eu tort, mais ce sont des choses qui datent d’il y a quatre-cinq ans. Et on ne ressort ça que maintenant, alors que des gens ont fait bien pire et qu’ils sont là en train de jouer sur les terrains de football. Moi, on ne me laisse jamais une deuxième chance. J’étais au courant de cette discussion ? Oui, je le savais. J’en avais parlé avec eux dans le vestiaire. »

« Des joueurs du PSG m’ont mis en garde ? Oui, Herrera et Di Maria, justement. Kimpembe aussi »

Kays Ruiz-Atil a ensuite évoqué ses erreurs lorsqu’il était au PSG. « Herrera et Di Maria l’ont dit. J’ai voyagé en jet privé, je me suis habillé avec des marques, les soirées… C’est très dur de résister quand tu accèdes à tout ça et que tu vois que tout le monde te dit oui. Moi, j’étais jeune, je ne voulais écouter personne. Ma mère et mon oncle me disaient toujours : ‘Fais attention à ce que tu fais’, mais je ne voulais pas écouter. Je n’en faisais qu’à ma tête. Des joueurs du PSG m’ont mis en garde ? Oui, Herrera et Di Maria, justement. Kimpembe aussi. La maman de Kylian m’a même prévenu par rapport aux soirées que je faisais. Une fois, on était sur le parking des pros à la fin de l’entraînement et elle m’a dit : ‘Attention, arrête de sortir, on entend beaucoup ton prénom dans les soirées parisiennes’. Mais j’étais trop jeune et immature, je ne voulais pas comprendre. Je voulais profiter comme quelqu’un de mon âge. Je ne pensais pas qu’on me pointerait du doigt pour ça et que ça aurait autant d’impact pour la suite. »

« Mon seul regret, c’est de ne pas avoir prolongé avec Paris«

Kays Ruiz-Atil a enfin évoqué son regret de n’avoir pas prolongé avec le PSG à la fin de son contrat en juin 2021. « Mon seul regret, c’est de ne pas avoir prolongé avec Paris. À l’époque, Kylian me disait souvent de le faire. Mais on ne s’est pas entendus avec Leonardo. C’est ce qui m’a fait quitter Paris. Les gens disent que j’ai été gourmand dans les négociations, c’est totalement faux. Je n’ai jamais été gourmand sur ce que j’ai demandé pour prolonger ni sur les contrats que j’ai signés. La seule chose qui m’intéressait, c’était le projet sportif. »