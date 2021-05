Ruiz-Atil officialise son départ du PSG

En fin de contrat avec le PSG en juin, le milieu offensif des Rouge et Bleu – Kays Ruiz-Atil – a annoncé son départ du club de la capitale. Après avoir fait quelques apparitions avec le groupe professionnel en début de saison (7 matches disputés, 181 minutes), le joueur de 18 ans ne s’entraînait plus avec le groupe professionnel du PSG en raison de sa situation contractuelle, malgré une proposition de prolongation de contrat en début de saison. Arrivé en 2015 en provenance du FC Barcelone, Kays Ruiz-Atil a officialisé son départ via son compte Instagram. Selon certains médias, il devrait retourner au sein du club catalan.

“Je ne sais pas par où commencer mais l’aventure pour moi avec le PSG s’arrête ici… Ici j’ai tout appris ! Ici, j’ai réalisé mon rêve en jouant avec les plus grands joueurs du monde et en devenant footballeur professionnel. Ici, j’ai rendu fier ma mère, mon père, ma famille, mes amis … vous aussi je l’espère! Ici, je suis devenu un homme, je suis arrivé ici j’avais 12 ans, aujourd’hui j’en ai 18! Je remercie du fond du coeur l’ensemble des membres du club : Le président, le staff, les différents coachs que j’ai connu depuis le début de ma formation, et toutes les personnes de l’ombre qui œuvrent chaque jour au sein du club pour que nous puissions être dans les meilleures conditions. Ici symbolise le point de départ de ma nouvelle vie, j’espère vous rendre fier! Chaque fois que vous verrez Kays Ruiz, sachez que dans mon coeur résonnera toujours et à jamais le chant des supporters : ICI C’EST PARIS ♥️💙” a déclaré Kays Ruiz-Atil via son compte Instagram.