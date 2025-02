Ruiz, buts, victoires… Les chiffres clés après Toulouse / PSG

Hier soir, le PSG s’est imposé contre Toulouse (0-1) pour le compte de la 22e journée de Ligue 1. Seul buteur de la rencontre, Fabian Ruiz est un porte bonheur quand il fait trembler les filets.

Coincé entre les deux barrages de la Ligue des champions contre Brest, l’affrontement entre Toulouse et le PSG avait tout d’un match piège pour le PSG. Même si Luis Enrique avait fait tourner son effectif, le club de la capitale a réussi à se défaire sans trop de soucis des Toulousains (0-1). Unique buteur de la rencontre, Fabian Ruiz affiche une statistique inimaginable quand il fait trembler les filets. En effet, comme le rapporte le compte X Stat Foot, l’international espagnol a remporté 38 de ses 39 matches (un nul) clubs et sélections confondues depuis le début de sa carrière. L’ancien de Naples qui se rapproche d’un record de son capitaine au PSG, Marquinhos. En effet, depuis son arrivée au PSG en juin 2022, il n’a pas connu la défaite en Ligue 1 (45 matches). L’international brésilien avait atteint les 48 matches. Son coéquipier Vitinha n’est pas loin (42).

En Ligue 1, le PSG affiche des standards proche de ceux de la saison 2018-2019

Stats Foot indique également que le PSG n’avait plus marqué 59 buts après les 22 premières journées de Ligue 1 depuis la saison 2018-2019 sous Thomas Tuchel. À l’époque, les Parisiens avaient fait trembler les filets à 68 reprises ! Le compte spécialiste des statistiques explique aussi que les Rouge & Bleu, avec 56 points après 22 journées, ont atteint leur meilleur total dans l’élite à ce stade de la compétition depuis l’exercice 2018/19 toujours sous Thomas Tuchel (59). Enfin, le PSG pourrait s’offrir un record s’il ne perdait aucun match de championnat cette saison, celui du plus grand nombre de matchs consécutifs sans défaite depuis le début d’une saison, qui est détenu par Nantes (32 en 1994-1995). Le PSG s’en est rapproché plusieurs fois (27 en 2015/16, 26 en 1984-1985). En cet exercice 2024-2025, le record sera-t-il battu ? Réponse dans les prochains mois.

Un troisième match de suite sans prendre de but à l’extérieur toutes compétitions confondues

Sur son site internet, le PSG indique également que les joueurs parisiens ont touché trois fois les montants hier, plus haut total depuis un match contre Monaco en 2022. Hier, tout le monde a tenté sa chance pour marquer un but. En effet, les dix joueurs de champs titulaires parisiens ont tenté au moins un tir au cours du match, une grande première en 88 rencontres disputées depuis l’arrivée de Luis Enrique sur le banc parisien. Avec ce succès en terre toulousaine, le PSG se rapproche petit-à-petit du record de matches sans défaite à l’extérieur dans les cinq grands championnats (38 pour le Milan AC). Il en est à 35 (27 victoires, 8 nuls). « Mieux encore, le club de la capitale a désormais remporté 13 de ses 16 derniers matches à l’extérieur dans l’élite. » Le PSG retrouve par ailleurs une solidité défensive avec un troisième clean-sheet de suite à l’extérieur. Une performance que les Parisiens n’avaient plus réalisée depuis les mois de février et mars 2021, indique le PSG.