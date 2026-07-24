Ruiz : « C’est une année que je n’oublierai jamais »

Le PSG possède un champion du monde 2026 dans son effectif, Fabian Ruiz. Le milieu de terrain espagnol est revenu sur ce succès et a évoqué les soutiens qu’il a reçus au sein du club.

Lors de la Coupe du monde 2026, seize joueurs du PSG étaient présents. En finale, il n’en restait qu’un, Fabian Ruiz. Titulaire, le milieu de terrain a participé à la victoire espagnole avec un but de Ferran Torres lors des prolongations contre l’Argentine (1-0). Quelques jours après le succès de la Roja contre l’Albiceleste, Fabian Ruiz s’est confié à PSG TV. Il est revenu sur ce sacre en finale, sa saison historique, les soutiens qu’il a reçus au sein du PSG…

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Le titre de champion du monde

« Je suis vraiment très heureux. C’est une sensation incroyable. Être champion du monde avec son pays, c’est quelque chose d’unique. Nous avons vécu des moments extraordinaires et nous avons reçu énormément d’affection de la part des supporters. Je suis très fier d’avoir pu remporter ce trophée. »

La demi-finale face à ses coéquipiers du PSG

« J’ai aussi affronté plusieurs joueurs du club auparavant dans la compétition. C’est toujours particulier de retrouver des coéquipiers avec lesquels on partage le quotidien. Pendant le match, chacun défend ses couleurs, mais après le coup de sifflet final, nous avons échangé nos maillots et partagé un bon moment. Le football permet aussi de créer de très belles amitiés. »

Sa saison historique

« Je ne pouvais pas rêver mieux. Avec le Paris Saint-Germain, nous avons remporté presque tous les titres possibles, et terminer cette saison par une Coupe du monde avec l’Espagne est tout simplement incroyable. C’est une année que je n’oublierai jamais, aussi bien avec Paris qu’avec la sélection. »

J’ai reçu des messages des personnes du PSG ?

« Oui, énormément. J’ai reçu beaucoup de soutien tout au long du tournoi. Le Président, Luis Campos, le coach, le staff et toutes les personnes du Paris Saint-Germain m’ont envoyé des messages après chaque rencontre. Ils ont aussi accompagné ma famille pendant toute cette aventure. Je leur en suis très reconnaissant et cela m’a énormément touché. »

Les messages des supporters du PSG

« Les supporters du Paris Saint-Germain sont exceptionnels. Peu importe où nous jouons, ils sont toujours derrière nous et ne cessent jamais de nous encourager. Leur soutien se ressent sur le terrain et il nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes. Je tiens à les remercier pour tous leurs messages pendant cette Coupe du monde. »

Vous avez un message de notre champion du Monde 👀📩 pic.twitter.com/bz9s1WIvCO — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 21, 2026





