Ruiz décisif, Mbaye première… Les résultats des internationaux du PSG

Hier, cinq joueurs du PSG étaient concernés par des matches internationaux avec leurs sélections. Il y avait notamment deux confrontations entre Parisiens…

La dernière trêve internationale de l’année 2025 bat son plein. Hier, cinq joueurs du PSG étaient concernés par des matches avec leurs sélections nationales respectives. Dans le cadre des Qualifications à la Coupe du monde 2026, l’Espagne se déplaçait en Géorgie. Si les Espagnols étaient assurés de finir dans les deux premiers, les Géorgiens espéraient créer un exploit afin d’encore rêver d’une place en barrage. Mais très rapidement, les coéquipiers de Khvicha Kvaratskhelia, titulaire et qui a joué l’intégralité de la rencontre, ont subi la loi de la Roja, qui a ouvert le score par l’intermédiaire de Mikel Oyarzabal sur penalty (0-1, 11e). Onze minutes plus tard, sur une merveille de passe de Fabian Ruiz à l’entrée de la surface, Martín Zubimendi trompait le gardien géorgien. Dans une rencontre largement dominée par l’Espagne, les joueurs de Luis de la Fuente marqueront encore deux fois par l’intermédiaire de Ferran Torres (0-3, 35e) et Mikel Oyarzabal (0-4, 65e). Avec ce succès, les champions d’Europe conservent leur première place avec trois points d’avance sur la Turquie. Ils devront valider leur billet pour le Mondial contre la Turquie, mardi. Khvicha Kvaratskhelia a été le Géorgien le plus remuant, mais le numéro 7 du PSG n’a pas réussi à tromper la bonne défense espagnole. De son côté, Fabian Ruiz a joué une heure, et a été à l’initiative de plusieurs actions et en étant décisif sur le deuxième but ibérique, se montrant au niveau qu’il affiche au PSG depuis de nombreux mois.

A lire aussi : Les raisons du choix d’Ibrahim Mbaye de représenter le Sénégal

Première pour Ibrahim Mbaye avec le Sénégal

Autre confrontation entre joueurs du PSG, le match amical entre le Brésil et le Sénégal. Titulaire, Marquinhos a joué l’intégralité de la rencontre alors qu’Ibrahim Mbaye a effectué sa première sélection avec les Lions de la Teranga en entrant à la 76e minute à la place de Sadio Mané. Dans une première mi-temps dominée par la Seleçao, les Brésiliens ont trouvé la barre par l’intermédiaire de Matheus Cunha (17e) avant de marquer à deux reprises grâce à Estevao (1-0, 28e) et Casemiro (2-0, 35e). Les Sénégalais se procurent une belle occasion en toute fin de première mi-temps avant de réclamer un penalty pour une main dans la surface. Après consultation de la VAR, l’arbitre n’accorde pas le penalty. La deuxième mi-temps est plus équilibrée et les deux équipes s’offrent des belles occasions, avec notamment un poteau de Ndiaye (52e), sans pour autant faire de nouveau trembler les filets. Le Brésil s’impose donc contre les Sénégalais (2-0). Enfin, Quentin Ndjantou était concerné par un match du premier tour de la phase de Qualifications à l’Euro U19 avec l’équipe de France U19. Les Français l’ont emporté contre les Bulgares (2-1) et confirment leur première place avec deux succès en deux rencontres. Le titi du PSG était titulaire et a joué 65 minutes.