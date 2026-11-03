Ruiz : « Encore plus fort que la saison dernière ? Je ne dirais pas plus fort, je pense que l’on a confiance en nous »

Ce mardi soir, le PSG n’a fait qu’une bouchée de Villarreal (0-6). Les Parisiens s’offrent une quatrième victoire en quatre match de phase de ligue de la Ligue des champions pour consolider sa place de leader.

Après avoir remporté ses trois premiers matches de phase de ligue de la Ligue des champions, le PSG se déplaçait à Villarreal ce mardi soir afin de poursuivre son sans-faute. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le club de la capitale a atomisé son adversaire du soir, avec notamment quatre buts lors des quinze premières minutes du match. Avec ce très large succès (0-6), le PSG confirme sa très bonne forme du moment et conserve sa place de leader en Champions League. Après ce récital, durant lequel il s’est offert un doublé et a été élu meilleur joueur du match, Fabián Ruiz s’est exprimé au micro de Canal Plus Foot.

« Je pense que nous avons fait un très grand match »

« Premièrement, j’envoie mes pensées à Jesus de Miguel, nous voulions rendre hommage à sa famille. Nous savions que c’était un match difficile, que Villarreal était une grande équipe. Je pense que nous avons fait un très grand match. Je suis content pour les trois points. Encore plus fort que la saison dernière ? Je ne dirais pas plus fort. Je pense que l’on a confiance en nous, nous voulons bien faire. Les joueurs qui ont renforcé cette équipe et ceux qui rentrent nous apporte beaucoup. Nous sommes une bonne équipe, avec des bons joueurs qui ont envie de montrer ce qu’ils savent faire. Nous voulons toujours gagner, on sait que c’est difficile mais nous donnons le maximum. »