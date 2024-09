Titulaire ce soir au milieu de terrain, Fabian Ruiz a réalisé une très belle performance, marquée par un magnifique but. À l’issue de la victoire du PSG contre Brest (3-1), l’international espagnol a voulu saluer la belle performance de son équipe.

Brillant avec la sélection espagnole, Fabian Ruiz est moins performant avec le PSG. Ce soir, le milieu de terrain était titulaire pour la première fois de la saison avec les Rouge & Bleu. Contre le Stade Brestois, il a été dans la lignée de ses rencontres avec la Roja, étant présent dans la construction du jeu et en s’offrant un très beau d’une frappe enroulée à l’entrée de la surface, qui a permis au PSG de prendre l’avantage dans cette rencontre, avant de voir Ousmane Dembélé sceller la victoire 80 secondes plus tard (3-1). Au micro de DAZN, Fabian Ruiz a évoqué sa belle forme actuelle.

« On est une grande équipe et il faut continuer comme ça »

« Oui, la vérité, c’est que je me sens très bien, que ce soit en sélection ou au PSG. Je suis très content pour mon but et pour la victoire de l’équipe ce soir qui était très importante. Luis Enrique ? Il m’a dit d’être tranquille, que quand j’ai le ballon, je dois jouer, avoir confiance en moi. On est une grande équipe et il faut continuer comme ça. Mon geste après le but ? C’est quelque chose avec ma mère. Je lui avais dit que j’allais marquer un but. Et j’ai réussi à la faire. Ce but est pour elle. »