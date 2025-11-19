Ruiz, Kvaratskhelia, Marquinhos, Pacho… Les résultats des internationaux du PSG

Ce mardi, plusieurs internationaux du PSG jouaient leur dernier match de l’année 2025 avec leur sélection

La trêve internationale a pris fin ce mardi soir. Dans la soirée, plusieurs joueurs du PSG disputaient ainsi leur dernier match avec leur sélection. Si l’Espagne de Fabian Ruiz a validé son ticket pour le Mondial 2026, le Brésil et l’Equateur disputaient des rencontres amicales.

Espagne / Turquie (2-2)

Dans un match décisif pour sa qualification à la Coupe du monde 2026, l’Espagne a obtenu l’essentiel avec ce point du match nul face à la Turquie (2-2). Rapidement, les joueurs de Luis de la Fuente ont ouvert le score par Dani Olmo (1-0, 4e). Mais, les Turcs ont su renverser la rencontre en égalisant juste avant la pause par Deniz Gül (1-1, 42e) avant de prendre l’avantage au retour des vestiaires grâce à Salih Ozcan (1-2, 54e). Mikel Oyarzabal a égalisé quelques minutes plus tard (2-2, 62e). La Roja manque donc le 6/6 dans cette phase de qualifications (5 victoires, 1 nul), mais valide son ticket pour la Coupe du monde 2026.

Titulaire, Fabian Ruiz a disputé 83 minutes. Aligné dans l’entrejeu aux côtés de Mikel Merino et Aleix Garcia, le milieu du PSG a réalisé un match assez sobre pour son retour à Séville. Avec 87 ballons touchés et 92% de passes réussies, l’Espagnol a fait le lien entre l’attaque et la défense. Il a tenté trois tirs dans cette rencontre et réalisé une passe clé. Il reste donc invaincu avec l’Espagne en 41 sélections.

Le XI de l’Espagne : Simon (c) – Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Merino (F.Torres, 46e), Garcia, F.Ruiz (Fornals, 83e) – Pino (Baena, 63e), Oyarzabal (Aghehowa, 63e), Olmo (F.Lopez, 74e)

Bulgarie / Géorgie (2-1)

Pas qualifiée pour le Mondial, la Géorgie voulait finir sur une bonne note sa phase de qualifications en Bulgarie. Mais l’équipe de Willy Sagnol a terminé par une nouvelle défaite (2-1). Les Bulgares ont pris le match en mains en première période grâce à des buts Georgi Rusev (10e) et Filip Krastev (24e). La réalisation tardive de Luka Lochoshvili (88e) aura donné un court espoir à sa sélection. La Géorgie termine donc à la troisième place de son groupe (1 victoire, 5 défaites).

Titulaire, Khvicha Kvaratskhelia a disputé l’intégralité du match (90 minutes). Avec 90 ballons touchés, le numéro 7 du PSG a tenté de sonner la révolte (3 tirs tentés) mais sans succès. Sur son aile gauche, le joueur de 24 ans a percuté mais a fait preuve de déchet dans son jeu (19 ballons perdus). Dans ce match physique, il a remporté 8 de ses 17 duels disputés.

Le XI de la Géorgie : Mamardashvili – Gocholeishvili, Kashia (c), Lochoshvili, Tsitaishvili – Mekvabishvili (Kvilitaia, 31e), Kochorashvili, Kiteishvili (Abuashvili, 86e) – Davitashvili (Guliashvili, 76e), Zivzivadze, Kvaratskhelia

Le classement

Espagne – 16 pts (+19) Turquie – 13 pts (+5) Géorgie – 3 pts (-8) Bulgarie – 3 pts (-16)

Brésil / Tunisie (1-1)

Trois jours après sa victoire face au Sénégal (2-0), le Brésil disputait une nouvelle rencontre amicale ce mercredi soir, à Lille, face à la Tunisie. Pour ce match, Carlo Ancelotti avait décidé d’aligner sa meilleure équipe possible. Les Tunisiens ont ouvert le score par Hazem Mastouri (1-0, 23e). Il a fallu un penalty d’Estevao juste avant la pause (1-1, 44e) pour voir la Seleçao brasileira rentrer aux vestiaires avec un score de parité. En seconde période, les Brésiliens auraient pu l’emporter mais Lucas Paqueta a complètement manqué un penalty (78e) et Estevao était proche d’un doublé mais son tir a touché le poteau (90’+4). Un résultat nul frustrant pour le Brésil, qui aura dominé cette rencontre.

Titulaire, Marquinhos a disputé l’intégralité de cette rencontre (90 minutes). Avec 87 ballons touché et 99% de passes réussies, le capitaine brésilien a réalisé un match assez sobre. « Régularité habituelle, que ce soit dans le combat direct ou dans la protection de la zone. Performance sobre et discrète », analyse le média brésilien Globo Esporte, qui lui attribue la note de 6/10.

Le XI du Brésil : Bento – Wesley (Danilo, 46e), Marquinhos (c), Militão (Bruno, 60e), C.Henrique – Estevao, B.Guimaraes (Paqueta, 60e), Casemiro (Fabinho, 60e), Rodrygo (Luiz Henrique, 79e) – Cunha (Roque, 46e), Vinicius Jr

Equateur / Nouvelle-Zélande (2-0)

Enfin, l’Equateur affrontait la Nouvelle-Zélande dans une rencontre amicale. Dominateurs, les Equatoriens l’ont logiquement emporté 2-0 grâce à des réalisations en seconde période de Nilson Angulo (50e) et Leonardo Campana (83e). Et comme souvent, l’équipe de Sebastián Beccacece a fait preuve d’une grosse solidité défensive avec Joel Ordóñez, Willian Pacho et Piero Hincapié en défense et le milieu de Chelsea Moises Caicedo.

Titulaire, Willian Pacho a disputé l’intégralité du match (90 minutes). Peu mis en danger, il a tenté de construire le jeu par l’arrière (90% de passes réussies, 86 ballons touchés). Il s’est également montré performant dans son jeu long, avec 73% de passes réussies (8/11).

Le XI de l’Equateur : Galindez – Franco (Castillo, 37e), Ordonez, Pacho, Hincapié – Yeboah (Mercado, 75e), Caicedo (c), Vite (Alcivar, 75e), Angulo (Minda, 82e) – Plata, Campana